Cabo Cuartas: "En el Ejército no se te valora por ser hombre o mujer"

"Somos nosotras mismas las que ponemos los tapones. A nosotras no se nos valora por ser hombre o mujer. Aquí haces tu trabajo como soldado, cabo, cabo primero, da igual...Hay sargentos buenísimas siendo mujeres o cabos buenísimos siendo hombres, no se le valora por ser hombre o mujer" reincide en esa igualdad que proporciona el Ejército la cabo Cuartas, que lamenta que seamos las mujeres las que nos ponemos cortapisas, "las que decimos: somos menos fuertes, más blandengues, somos nosotras las que pensamos que no podemos hacer lo mismo, pero es por la etiqueta de la sociedad de que el hombre es más fuerte. Y sin embargo, la mujer muchas veces somos más fuerte psicológicamente, pero nosotras tenemos el doble de amor al arte. No me voy a quedar atrás. Tienes que estar demostrandolo cada cinco minutos".