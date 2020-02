La búsqueda de Marta Calvo: un caso en punto muerto

Tres meses han pasado de ese fatídico 7 de noviembre en el que se le pierde la pista a Marta en la casa de la localidad valenciana de Manuel donde quedó con Jorge. Allí se habían citado. Dos días después, el 9, la madre de Marta al no tener noticias de ella se personó en la vivienda. Sabía de su localización porque en la última comunicación que mantuvo con su hija ésta se la envió mediante un whatsapp.

Enseguida se activó la alerta y los focos se pusieron en el único sospechoso, Jorge, que se entregó a la policía veinte días después, el pasado 4 de diciembre. En su declaración aseguró que Marta murió a su lado, tras mantener relaciones sexuales y por un accidente provocado por el consumo excesivo de cocaína. En su confesión dijo que ante el miedo que le produjo descuartizó el cuerpo y arrojó los restos a varios contenedores. ¿Es cierto? ¿es falsa su versión? En ese mismo mes agentes de la UCO registraron la casa de Manuel y en el desagüe del cuarto de baño hallaron jirones de piel. Sin embargo, no se pudo determinar si pertenecían o no a Marta. Las muestras recogidas eran muy pobres. Por el tiempo pasado y la cantidad de productos químicos vertidos en él -supuestamente un desatascador de tuberías- no se puede contrastar lo que allí había. Además, el 12 de diciembre la benemérita empezó a buscar su cuerpo en el vertedero de Dos Aguas. Casi dos meses después esa búsqueda continúa. El resultado, infructuoso. Fuentes de la investigación nos cuentan a COPE que aunque lentamente, son muy minuciosos. Que pararon solo por el temporal de hace unas semanas y que, de momento, no se ha llegado a la llamada 'zona cero' donde se supone que llegó la basura de esos días de noviembre.