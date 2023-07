Ximo Puig: "El problema de los valencianos no es Vox, es el Partido Popular"

El secretario general del PSPV-PSOE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado este sábado que el problema de los valencianos "no es ya Vox, sino el Partido Popular", que, ha denunciado, "vive sumergido en la mentira y no hay submarino amarillo que les salve".

Así lo ha afirmado durante su intervención en el acto sobre feminismo que el PSOE ha celebrado en el Palacio de Congresos de València, donde también han intervenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la cabeza de lista al Congreso por Valencia y ministra de Ciencia, Diana Morant.

En el acto, en el que el secretario provincial, Carlos Fernández Bielsa, ha sido recibido con aplausos y la gente puesta en pie, mientras a Puig se le ha recibido a gritos de "presidente, presidente", el ya exjefe del Consell valenciano ha asegurado que son los socialistas "los que van a continuar haciendo avanzar a la sociedad".

"Bienvenido, Pedro, en nombre de los trabajadores y las trabajadoras que ahora tienen más oportunidades de trabajar que nunca; en nombre del millón de pensionistas valencianos que ahora tiene pensiones justas; en nombre de las mujeres que durante nuestros gobiernos se han sentido protegidas porque aquí había gobiernos decentes que estaban a favor de la mujer", ha iniciado Puig su intervención.

Ha recordado en su discurso a la mujer asesinada en Antella en el último caso de violencia machista, ha considerado que representa "la dignidad de la mujer" y ha llamado a "no olvidar jamás que el principal problema que tenemos hoy entre nosotros es el terrorismo machista".

"Es terrible tener que leer acuerdos de gobierno en los que no se reconoce la violencia machista, es intolerable, es indecente, es inhumano", ha manifestado Puig, que ha denunciado que la política "se ha futbolizado" y "no importan los argumentos. Si importaran los argumentos no habría urnas suficientes para recoger todos los votos que se merece Pedro Sánchez".

A su juicio, Feijóo tiene "un gran objetivo, la derogación del sanchismo", y se ha preguntado si "hay algo más" y "qué es la derogación del sanchismo", algo que ha considerado "una mala broma de los que quieren proteger a los mismos de siempre".

"Van a bajar los impuestos a los ricos, esa es la única verdad de su programa electoral", ha defendido el expresident, que ha llamado a "hacer todo lo que se pueda para que no vuelva a pasar", por lo que ha pedido a la gente que no ha votado "que vote, por favor, que vote, que ya saben lo que pasa, y que vote al Partido Socialista, sin atajos".

UN PACTO PP-VOX "EN UNA SERVILLETA DE BAR"

En la Comunitat Valenciana, ha denunciado, PP y Vox, "en un ratito, con una servilleta de bar, acordaron un programa de gobierno", y ha denunciado que en la derecha "viven sumergidos en la mentira y no hay submarino amarillo que les salve".

"La Escopeta Nacional a la que nos quieren llevar -PP y Vox- no está dirigida por los subalternos, está dirigida por el PP y el problema de los valencianos no es ya Vox, es el Partido Popular", ha resaltado Puig.