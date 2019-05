Vara afronta su tercer mandato, el segundo con mayoría absoluta

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha revalidado su victoria en las elecciones autonómicas con un resultado acorde al lema de su campaña, "con seguridad", la que le dan sus 34 diputados en el que es su tercer mandato, el segundo con mayoría absoluta.

A tenor de los resultados, parece que ha calado el mensaje en el que el socialista ha centrado sus esfuerzos durante la campaña electoral: "el valor seguro" del PSOE, el de los "derechos", frente a la derecha, la de los "recortes", "solo preocupada en sumar".

La derecha no solo no ha sumado sino que Vox, que durante el escrutinio ha llegado a contar con dos diputados, no ha entrado finalmente en la Cámara autonómica.

Fernández Vara ha cosechado así su segunda mayoría absoluta, la primera fue en los comicios de 2011 cuando, con 38 diputados, consiguió el segundo mejor resultado alcanzado por los socialistas en Extremadura.

Natural de la fronteriza Olivenza, por lo que se considera "hijo de España y nieto de Portugal", el secretario regional del PSOE llegó a la política en 1995 de la mano de su antecesor y entonces vecino en la localidad pacense, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien le designó director general de Salud Pública.

De 60 años, casado y padre de dos hijos, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba en 1983, tres años más tarde ingresó por oposición al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y en 1988 obtuvo la plaza por esta especialidad con destino en Extremadura.

Desde 1989 y hasta 1994, fue director de la Clínica Médico Forense de Badajoz. También fue presidente de la Asociación Estatal de Médicos Forenses de España y obtuvo la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia.

Tras iniciar su carrera política en 1995 como director general de Salud Pública y Consumo, en 1996 tomó posesión como consejero de Bienestar Social y en 1999, como consejero de Sanidad y Consumo, cargo desde el que negoció el traspaso de las competencias sanitarias.

Considerado el "delfín" de Rodríguez Ibarra, Vara cumplió los pronósticos al ser elegido candidato socialista a la Presidencia extremeña en septiembre de 2006.

En las elecciones autonómicas de 2007 logró el segundo mejor resultado de la historia del partido en la región (38 diputados) y fue investido presidente de la Junta por mayoría absoluta.

Tras un breve período de 'bicefalia' en el PSOE, con Ibarra como secretario general y Vara, presidente del Ejecutivo extremeño, éste último se convirtió en líder de los socialistas en la región en 2008.

En los comicios de 2011, Vara no pudo revalidar su victoria y el PP ganó por primera vez en Extremadura en los 28 años de autonomía, gracias a la abstención de Izquierda Unida.

En 2015 recuperó el gobierno de la Junta, tras ser investido presidente con los 30 votos de su grupo y los seis de Podemos, mientras que PP (28) y Ciudadanos (1) se abstuvieron.

Durante estos últimos cuatro años de gobierno, ha hecho gala de su capacidad de diálogo y de consenso, al pactar sus dos primeros presupuestos con el PP y los de los dos últimos ejercicios con Podemos.

