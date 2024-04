Urtasun pide no disperar el voto de la izquierda "transformadora" y concentrarlo en Sumar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido no dispersar el voto de la izquierda transformadora en las elecciones vascas del domingo y concentrarlo en Sumar con el fin de que "la izquierda transformadora tenga toda la fuerza" en el próximo Parlamento vasco.

Urtasun ha acompañado en el acto de cierre de campaña a la candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, quien también ha instado al voto a la gente de izquierda de Euskadi porque, según ha dicho, "solo un Sumar fuerte asegura que haya un gobierno que no sea el mismo de siempre, que no sea un gobierno del PNV y del PSE-EE".

El ministro, que ha señalado que quedan dos días "para abrir un nuevo tiempo político en Euskadi" y para "dejar atrás el freno de mano al progreso" que supone "el Gobierno de PNV-PSE", ha afirmado que "un Euskadi a favor de su gente" sólo es posible si Sumar "está fuerte".

Urtasun ha pedido a los electores de izquierda que quieren un gobierno de izquierda en Euskadi y que quizá piensen en votar al Partido Socialista que no voten a esta formación "para que entregue la llave del gobierno al PNV. Votad a Sumar -les ha instado- para que en Euskadi haya un gobierno de izquierdas".

Ha argumentado, además, que Sumar que es la formación que "empuja a los gobiernos de izquierda a hacer políticas de izquierda".

Según ha dicho, "hay un Partido Socialista que cuando gobierno con el PNV hace políticas conservadoras y hay un Partido Socialista que cuando Sumar está en el gobierno le obligamos a hacer políticas de izquierdas".

Urtasun se ha referido también a "la cuestión palestina" y ha asegurado que "si España está a punto de reconocer el Estado palestino (...) es porque Sumar está en el Gobierno de coalición".

En su turno de palabra, la candidata a lehendakari ha llamado a votar a Sumar a las gentes de izquierdas ya que, según ha indicado, solo "un Sumar fuerte" asegura un gobierno que no sea del PNV y PSE-EE y que "no sea un gobierno condicionado, un gobierno maniatado por el Partido Popular".

"No podemos perder ni un voto. El voto a la izquierda confederal, el voto a la izquierda no nacionalista tiene que ser para Sumar. No podemos perder esta oportunidad de condicionar lo que sucede en el Parlamento vasco", ha sostenido.

La candidata ha puesto de manifiesto que en estas elecciones "cruciales" para Euskadi, "lo que se juegan las clases trabajadoras, las mujeres, las y los jóvenes, las familias... es si vamos a seguir con el gris, con lo de siempre o vamos a cambiar Euskadi, si vamos a seguir con el modelo del PNV o si queremos un cambio".

Para Euskadi, según ha considerado, "hay dos modelos de gobierno: "Uno con el PNV y otro sin el PNV. Uno que cambia las cosas y otro que las mantiene igual", y Sumar, ha dicho, ha llegado para cambiarlas, mientras que "al PNV le toca pasar a la oposición".