Trias apuesta por un cambio en Barcelona que recupere "orgullo y liderazgo"

El exalcalde de Barcelona y candidato de JxCAT a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha celebrado los buenos resultados de la encuesta que publica La Vanguardia y ha dicho que quiere liderar un cambio para que la ciudad "recupere el orgullo y el liderazgo" y sea capaz de competir con las mejores urbes del mundo.

Trias ha hecho estas declaraciones a los medios tras conocerse un sondeo de Ipsos para La Vanguardia que lo sitúa como ganador de las próximas elecciones municipales.

El sondeo da a la candidatura de Junts el 24,9 % de los votos y 12 concejales, siete más de los que tiene ahora.

Según Trias esta encuesta le da ánimos y la sensación de que van bien, "pero las encuestas son encuestas y no te puedes fiar del todo", por lo que ha dicho que seguirá trabajando para liderar el cambio en Barcelona, porque en la ciudad "hay un ambiente importante de gente que quiere un cambio".

"Nosotros hemos de ser capaces de hacer una política que haga que las cosas en la ciudad cambien por el bienestar de la gente", ha dicho, a la vez que quiere recuperar el liderazgo de la ciudad.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a entenderse con el PSC a la hora de formar gobierno, Trias ha apuntado que lo más importante es liderar el gobierno y que está dispuesto a entenderse con todo el mundo que compre su proyecto.

"Puede pasar de todo", ha dicho Trias, "hemos visto cosas originales en esta ciudad", ha añadido, al recordar el apoyo que dio en su dia Manuel Valls a la actual alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y resaltar que "la señora Colau no se puso roja".

Ha asegurado que él no dejará de tener contactos con la gente y que hace días que ya se vio con el candidato del PSC, Jaume Collboni, pero que si hasta hace unos días no había tenido contacto con Colau, era porque la alcaldesa tenía una actitud de "no tener contacto".

En este sentido, ha apuntado que se alegra de que ahora haya cambiado, porque una cosa es que sean "adversarios" en la carrera a la alcaldía de Barceloa y otra es mantener una situación de cordialidad.