Tellado: el PP tendrá el mejor candidato en Cataluña para unificar el constitucionalismo

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que el partido tendrá "el mejor candidato posible" para las elecciones de Cataluña, donde el objetivo es "unificar el voto del constitucionalismo".

Tellado ha afirmado, después de subrayar que ya no es vicesecretario de Organización, que el Partido Popular es "el único referente del constitucionalismo que le puede parar los pies al independentismo", y ha opinado que debería concurrir con sus siglas a las elecciones catalanas, aunque ha precisado que no le corresponde a él manifestarse al respecto, sino que es una cuestión competencia de la vicesecretaría.

La convocatoria de elecciones en Cataluña después de que el Gobierno no pudiera aprobar los presupuestos delata, a su juicio, "la inestabilidad absoluta" de la política nacional, ya que en cuestión "de dos horas" el Gobierno renunció a que haya Presupuestos del Estado de 2024.

Y ha recordado que en 2018 Pedro Sánchez "le decía a Mariano Rajoy que como no había presupuestos, tenía que convocar elecciones", lo que deja claro que en estos momentos "no hay Gobierno" porque no tiene mayorías parlamentarias que lo sustenten.

"Esa circunstancia pone de manifiesto que esta es una legislatura fallida que solo responde al interés personal de Pedro Sánchez de ser presidente del Gobierno a toda costa", ha concluido.