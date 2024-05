Sánchez pide apoyo al PSOE en Europa para que retroceda la "coalicion reacionaria" PP-Vox

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves el apoyo para su partido en las elecciones europeas del 9 de junio para que "no retroceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y en Europa".

En su intervención en el mitin de arranque de la campaña electoral celebrado en València, Sánchez ha dicho que en el debate del miércoles la candidata del PP, Dolors Montserrat, no aclaró si van a pactar o no con la "ultraderecha".

"Si no han aclarado si va a haber o no un pacto con la ultraderecha, tienen claro que lo van a hacer. Por eso pido el apoyo al PSOE, para que no retoceda Europa sino la coalición reaccionaria de PP y Vox en España y Europa, empezando por la Comunidad Valenciana", ha dicho en el acto, en el que han participado también la candidata del PSOE para las europeas, Teresa Ribera, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y la líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant.

Además, Sánchez ha comentado que "no hay color" y que prefiere "la Europa de Borrell, Calviño, Ribera. No la de Aznar, Feijóo, Ayuso o Abascal". "Por eso tenemos que salir ganar las elecciones el 9 de junio", ha añadido.