Sánchez: la derecha muestra dudas, nosotros vamos a por todas el 28 de mayo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que el mejor aval que tiene el partido es su gestión y ha agregado que ahora que está enfilando la campaña electoral "hemos visto a la derecha cómo mostrar dudas; nosotros no tenemos ninguna duda, vamos a por todas, vamos a ganar las elecciones".

En un acto del PSOE este viernes en Toledo, junto a la alcaldesa de la ciudad y candidata a la reelección, Milagros Tolón, y el presidente del PSOE de la provincia de Toledo y presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, Sánchez se ha mostrado convencido de que tanto Tolón como Emiliano García-Page revalidarán en mayo.

Ha explicado que el "mejor aval" que tiene el PSOE es su gestión, ya que incluso con una pandemia y una guerra España ha podido "crecer más" que las principales economías europeas y crear empleo "como nunca", contener la inflación mejor que otros países europeos, reformar el sistema público de pensiones y el mercado laboral con paz social y no con conflictividad "como ocurrió en el pasado o estamos viendo en otros países de nuestro entorno".

Pedro Sánchez ha instado a decir "alto y claro" que cuando la izquierda gobierno gestiona "mucho mejor la economía" porque "defendemos el interés general" y no "el interés particular de los de arriba", como hace la derecha, a quien ha reprochado que "no aciertan ni por casualidad".

Ha hablado de la subida del Salario Mínimo Interprofesional un 47 % esta legislatura, la revalorización de las pensiones, la bajada de la tasa de paro juvenil y la ley de vivienda, sobre la que ha dicho que aspira a que España sea uno de esos países europeos con un 20 % de viviendas protegidas, sobre todo para jóvenes.

"Tenemos que convertir la vivienda en una política de Estado", ha subrayado Pedro Sánchez, que también ha citado inversiones del gobierno central en la ciudad de Toledo, como los 60 millones para el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

La alcaldesa de Toledo y candidata a la reelección por el PSOE ha subrayado que Pedro Sánchez ha sido el alcalde de la democracia que más ha ayudado a los ayuntamientos, que son "el músculo" del país, y le ha agradecido la "valentía" del Gobierno por apostar por la recuperación del río Tajo con el Plan Hidrológico del Tajo.