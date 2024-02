Rueda pide al Gobierno ventajas fiscales desde 2025 para patrocinios del año jacobeo 2027

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PPdeG, Alfonso Rueda, ha reclamado que el Gobierno dé a Galicia "ventajas fiscales" para los patrocinios del próximo año jacobeo 2027, desde 2025, ya que este evento genera una "gran expectación en años anteriores y posteriores".

En un acto informativo con representantes sociales en Santiago de Compostela, dentro de la campaña para los comicios autonómicos del próximo domingo, Rueda ha indicado que el siguiente año jacobeo está "a la vuelta de la esquina" y es necesario "empezar a planificar" porque no se trata solo de "concentrar los eventos culturales" en ese año.

De hecho ha abogado por potenciar los "acontecimientos deportivos" vinculados al jacobeo, para lo que existe la oportunidad del patrocinio de muchos equipos en la capital gallega, según ha indicado, y augura el apoyo de "muchísimas entidades".

El candidato popular ha recriminado que en el anterior jacobeo, celebrado excepcionalmente en 2021 y 2022 por la pandemia de la covid-19, las desgravaciones fiscales para los patrocinios "se cortaron a mitad del segundo año", con lo que se perdieron muchas oportunidades, algo que "no pasó" con eventos en otras comunidades autónomas.

Ha destacado que en 2023 se alcanzó la cifra récord en Galicia de 7 millones de visitantes y ha advertido contra la "turismofobia" que se puede generar si se manda "un mensaje de saturación que no es cierto", aunque ha admitido de que en Santiago de Compostela, "en algunos meses del año, hay que regular los usos turísticos".

En este sentido ha reiterado que la Xunta está dispuesta a regular una tasa turística para la ciudad compostelana pero está esperando la propuesta concreta que "aún no llegó" por parte del ayuntamiento, y ha puntualizado que, en todo caso, "no es muy justo cobrarle a la gente que viene a un hotel y que los desembarcos en autobuses no tengan ninguna repercusión".