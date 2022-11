El PP se queda a 3 escaños de la mayoría absoluta, según un sondeo

El Partido Popular, con 20 escaños, se quedaría a 3 de la mayoría absoluta, y necesitaría a Vox para seguir en el gobierno, según el último barómetro de otoño del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP), que otorga quince escaños al PSRM-PSOE, ocho a VOX y dos a Podemos, dejando fuera de la Asamblea Regional a Ciudadanos.

Con tal resultado la única coalición posible de gobierno sería la formada por el PP y Vox, aunque hay posibilidad de una coalición alternativa de PSOE y Unidas Podemos en el caso de que Vox no apoyara un gobierno en solitario de Fernando López Miras.

Actualmente el PP cuenta con 16 diputados, apoyados por 7 no adscritos, cuatro de ellos ex de Ciudadanos y 3 ex de Vox, mientras que la oposición la conforman 22 diputados, 17 de ellos socialistas, dos de Ciudadanos, dos de Podemos-Equo y uno de Vox.

Según CEMOP, "son Ciudadanos y PSOE las formaciones que asumen, por el momento, el principal coste de la legislatura, seguramente lastrados aún por la fallida moción de censura de la primavera de 2021. El PSOE pierde 2 escaños y la formación naranja desaparece del arco parlamentario, perdiendo los 6 escaños conseguidos en mayo de 2019.

Se da la circunstancia que el barómetro de primavera otorgó al PP un escaño menos (19) mientras que a Vox le daba uno más (9), como también era uno menos para el PSOE (14) y Ciudadanos entraba con un diputado al hemiciclo. Podemos, tanto entonces como ahora, cuenta con 2 escaños.

Los resultados están basados en una encuesta realizada entre los días 3 y 17 de octubre pasado a 820 personas de la Región que, según el grupo de investigación que ha elaborado este trabajo, desprenden pesimismo por el empeoramiento de la situación económica y social.

Ese pesimismo en lo político también se atisba en el barómetro de otoño respecto al de primavera porque si entonces el 37,2 por ciento calificaba la situación política de "muy buena o buena", en esta ocasión no pasa del 30,9 por ciento de personas encuestadas las que opinan de tal modo, pero si nos remontamos a otoño del año 2019, el porcentaje era de tan solo el 17,3 por ciento.

Los votantes más críticos son los de Podemos, que opinan que la situación es "mala o muy mala" en un 75,8 por ciento, mientras que los socialistas alcanzan el 45,3 por ciento, porcentaje idéntico al de los votantes de Vox.