Puigdemont llama a votar JxCat para "alejar" la "incompetencia" de Illa

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha llamado a votar JxCat el 14F para "alejar y prevenir la política inútil" que considera que representa el candidato del PSC, Salvador Illa, de quien ha ironizado que podría llevar a la Generalitat su "declaración unilateral de incompetencia".

Junts ha celebrado este domingo su acto central en Vic (Barcelona), con la participación telemática de Puigdemont, cabeza de lista aunque no cogerá el acta de diputado, y de la presidenciable del partido, Laura Borràs, presente en el mitin.

También han intervenido los números uno de la lista de Lleida, Ramon Tremosa; Girona, Gemma Geis; y Tarragona, Albert Batet, así como el secretario general de la formación, Jordi Sànchez, entre otros.

Puigdemont ha considerado que tanto Salvador Illa como el también exministro y alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, son dos "ministros fracasados que ha centrifugado el PSOE".

El eurodiputado ha ironizado que ambos "tienen en común la DUI, la declaración unilateral de incompetencia", y ante la "amenaza" de que ésta llegue al Gobierno de la Generalitat, ha pedido "más que nunca el voto útil" para JxCat, que es el que, a su juicio, "aleja y previene la política inútil".

"No escuchar, gobernar desde Madrid, perpetuar la represión y mantener la catástrofe del paro juvenil no tiene ninguna utilidad, lo útil es votar JxCat y evitar que PSOE y comunes hagan en Cataluña lo que están haciendo en Barcelona. Nosotros somos la garantía de que esto no pasará", ha destacado.

Por su parte, Jordi Sànchez ha criticado que los comunes "solo sepan hablar de valores republicanos en abstracto" y que no critiquen que el Gobierno de PSOE y UP saque adelante el decreto de fondos europeos con la abstención de Vox en el Congreso.

Jordi Sànchez, en semilibertad tras serle concedido el tercer grado penitenciario, ha dejado claro que no quiere que su "libertad personal se venda por la renuncia a la libertad colectiva" de Cataluña y, en este sentido, ha emplazado a Borràs a que, si es presienta de la Generalitat, negocie la amnistía y la autodeterminación con el Estado "desde la dignidad, sin renuncias ni chantajes".