PSOE pide a Rivera aclarar si apoya como De Quintos un referéndum en Cataluña

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido al líder de Cs, Albert Rivera, si está a favor de un referéndum independentista, como manifestó el "número dos" de su candidatura, Marcos de Quinto, en Twitter, y pregunta cuándo ha cambiado de criterio.

Simancas, en declaraciones en la Cámara Baja, se ha referido a un tuit escrito hace un año por De Quintos, en el que afirma estar a favor de un referéndum pactado siempre que sea "a la canadiense", si bien tiene también otros mensajes en las redes sociales donde se muestra contrario al 1-O.

"Ya sabíamos que este señor era partidario de despedir a los trabajadores y ahora que es partidario de un referéndum de autodeterminación en Cataluña si se hace a la canadiense", ha subrayado Simancas, criticando los vaivenes que atribuye a Cs.

Según Simancas, Cs ha pasado de suscribir la socialdemocracia al liberalismo "y ahora están en el marxismo de Groucho, señalando también que Cs antes criticaba el "cuponazo" y eran contrarios a los regímenes forales "y ahora lo abrazan por razones electoralistas".

Ha pedido por eso que despejen dónde están y si son partidarios de un referéndum en Cataluña como De Quintos, uno de los fichajes de Cs para las generales, sobre el que los medios han puesto el foco, entre otras cosas, por apoyar el ERE de una planta embotelladora de Fuenlabrada cuando él era el vicepresidente de Coca-Cola.

El tuit al que se refiere Simancas, en el que De Quintos aboga por un referéndum regulado en línea con la Ley de Clarificación canadiense, añade que esto permitiría que "regiones dentro de Catalunya puedan (a su vez) no independizarse si, así, democráticamente lo deciden. Espero que no me salgan ahora con que Cataluña es "indivisible"...".

Poco después, también a través de su cuenta de Twitter, ha respondido a los socialistas para aclarar que se trataba de un mensaje irónico: "Veo muchos nervios en el PSOE por mi ironía hablando de la propuesta de Tabarnia".

"A los que se hacían ilusiones, lo siento: la soberanía nacional es de todos los españoles. ¡Nosotros no pactaremos con los nacionalistas, como Sánchez ha hecho a espaldas de su país!".