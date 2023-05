IU pide ante el alcázar de Toledo que se exhumen ya a Moscardó y a Milans del Bosch

La portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha asegurado este lunes que esta formación seguirá exigiendo que la Ley de Memoria Democrática se cumpla y para ello "es imprescindible seguir reduciendo los espacios que siguen homenajeando al franquismo y al fascismo", como el alcázar de Toledo, de donde tienen que ser "sacados ya" el general Moscardó y Milans del Bosch.

Así lo ha indicado la también eurodiputada de Izquierda Unida-The Left, en declaraciones a los periodistas ante este emblemático monumento de Toledo en cuya cripta están enterrados Moscardó y Milans del Bosch, junto a otros militares y civiles que junto a ellos defendieron el alcázar durante el asedio que se llevó a cabo del 21 de julio al 27 de septiembre de 1936.

"Es imprescindible sacar cuanto antes los restos de los franquistas que todavía siguen estando aquí en el alcázar de Toledo y desde Izquierda Unida lo va a seguir solicitando y exigiendo porque creemos que es una cuestión de calidad democrática para nuestro país".

En el mismo sentido, el coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha enfatizado que "no podemos seguir de espaldas al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática", porque "no es un tema del pasado ni del abuelo Cebolleta, sino un tema que tiene que estar de máxima actualidad porque cuando se olvida la memoria democrática hay avances de posiciones políticas no deseadas", ha aseverado.

Por su parte, el candidato de Unidas Izquierda Unida-Podemos a la Alcaldía de Toledo, Txema Fernández, ha lamentado que, "mientras en el Valle de los Caídos ya se ha sacado al golpista del régimen democrático republicano y fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera, en Toledo mantenemos en un edificio de titularidad pública a Moscardó y Milans del Bosch, este último doble golpista en nuestro país contra regímenes democráticos.