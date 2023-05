Page pide ir a votar frente a una "campaña clarísima" de desmovilizar el voto progresista

El candidato socialista a la reelección en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a los socialistas ir a votar el domingo para hacer frente a "una campaña clarísima para intentar desmovilizar mucho voto progresista", pero también ha pedido un "voto de responsabilidad" a la gente de Podemos, IU, Ciudadanos e incluso a la gente conservadora que no está de acuerdo con sus dirigentes del PP en la región.

Casi 2.000 personas han llenado el recinto La Hípica de Cuenca para un cierre de campaña al que han acudido todos los consejeros del Gobierno regional, el candidato a la reelección en la Alcaldía, Darío Dolz; el secretario provincial del PSOE conquense, Luis Carlos Sahuquillo, y el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.

García-Page ha subido al escenario con todo el público en pie, ondeando banderas de España y del PSOE y con voces de 'presidente, presidente', y ha comenzado su intervención diciendo que "la gente está orgullosa de nosotros porque nosotros estamos orgullosos de la gente".

Ha pedido a los socialistas ir a votar el domingo para hacer frente a "una campaña clarísima para intentar desmovilizar mucho voto progresista", pero también ha pedido un "voto de responsabilidad" a la gente de Podemos, IU, Ciudadanos y a "mucha gente" que se considera conservadora y que no está de acuerdo con sus dirigentes en Castilla-La Mancha.

García-Page ha comprometido que será "el presidente de todos" si revalida el domingo: "voy a ser el presidente hasta de Núñez", ha agregado aludiendo al candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

El candidato socialista ha explicado que no solo necesita ganar por mayoría para poder gobernar "sino que cuanta más fuerza me acompañe más cosas podremos conseguir y más autonomía tendré como presidente para hacer lo que siempre me habéis consentido: que ponga los intereses de Castilla-La Mancha muy por delante de mi partido y de todos los partidos juntos".

García-Page ha manifestado que "nos hemos tomado la campaña en serio porque nos tomamos la región en serio", ha criticado que el PP haya destinado dinero en campañas de insultos, y ha señalado que "se me caería la cara de vergüenza si mi partido en vez de propuestas y soluciones se hubiera gastado el dinero en difamaciones".

En este sentido, ha reflexionado que a medida que ha ido viendo las formas, modales, actitud y talante del PP se ha convencido de que "es muy importante que nos den confianza para seguir", pero también lo es "que la gente tenga claro que no se puede apostar por lo peor".