Ortuzar afirma que cada vez que Feijóo abre la boca EH Bildu gana 100 votos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no dé lecciones al PNV y que deje de ser el "mejor jefe de publicidad y propaganda que tiene Bildu" porque cada vez que abre la boca la coalición abertzale "gana 100 votos".

Así ha respondido Ortuzar a Feijóo, quien este mismo sábado, en un acto electoral en Vitoria, ha dicho que el PNV es incapaz de sacar mayoría absoluta en Euskadi porque EH Bildu está avanzando a una "velocidad peligrosísima para las libertades del pueblo vasco".

Ortuzar ha intervenido esta tarde en un acto electoral en Vitoria junto con el cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, durante el cual ha vuelto a pedir a los vascos un voto útil para Euskadi y para un futuro de bienestar y progreso.

Ha advertido del intento permanente de "erosión silenciosa" del autogobierno vasco y de los derechos históricos desde Madrid, donde "siempre que pueden intentan recentralizar".

Ha recordado que durante la covid llegó también la "pandemia silenciosa de la recentralización" y el incumplimiento sistemático del Estatuto de Gernika.

Y ha añadido: "sentencia tras sentencia cuestionando el consenso social vasco para la normalización e impulso del euskera, la utilización del sistema judicial para limitar la capacidad de acción institucional vasca".

Ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez su incumplimiento del calendario de las transferencias vascas. "No nos vamos a confiar, vamos a exigir el cumplimiento de todos los compromisos, el autogobierno se defiende, no se limita, no se detiene, no se lamina", ha exclamado.

También ha criticado a EH Bildu porque aunque ahora quieran incorporarse a la normalidad política "han estado cuarenta años jo ta ke contra el autogobierno".

Por su parte, Aitor Esteban ha defendido la política "de verdad" que ejerce el PNV para luchar en Madrid por lo intereses más cercanos de los vascos y ha reprochado a EH Bildu y a Sumar que se atribuyan un papel clave en algunas transferencias conseguidas cuando han sido negociadas por el PNV.

"Cuando emitas tu voto piensa que te estás jugando el que durante cuatro años alguien vaya a defender tu autogobierno, tu bienestar, tu futuro, tus derechos. Esto no va de Sánchez o Feijóo", ha manifestado.