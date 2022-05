Olona anuncia el final de su causa por el padrón y ve imparable el cambio

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha anunciado el final de la causa iniciada por la coalición Andaluces Levantaos por su empadronamiento en Salobreña y ha avisado "a los que enfangan" que el cambio en Andalucía es imparable.

Olona ha aprovechado un acto público en el que ha estado acompañada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, para anunciar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada ha emitido un auto en el que archiva el recurso interpuesto por Andaluces Levantaos contra el dictamen de la Junta Electoral que la considera candidata a la Junta.

"No han sido capaces de llegar al juzgado a tiempo para interponer el recurso", ha resumido la candidata por Granada, que ha dicho que queda así zanjada la polémica de su empadronamiento en Salobreña.

"Estoy en casa y soy vuestra", ha anunciado Olona, que después de ser vitoreada ha dicho que su partido está volcado en ganar la presidencia de Andalucía.

"Y no hay encuesta capaz de esconder el cambio extraordinario que estáis impulsando en la calle, porque algo extraordinario está pasando", ha recalcado Olona, que se ha comprometido a acabar con 37 años "de compra de voluntades y de votos".

La candidata a presidir la Junta de Andalucía ha considerado que en las elecciones autonómicas del 19J "solo queda Vox" para que los andaluces tengan a los políticos que merecen.

"El cambio real es imparable", ha asegurado Olona, que ha dicho que ese cambio llegará con Vox, con los andaluces que tienen "la fuerza de España en el corazón".

"Han intentando enfangarnos para no hablar de programa con el bulo de mi empadronamiento", ha añadido Olona, que con ironía ha apuntado que ella es de Madrid, de Alicante, del País Vasco, de Salobreña y de España.

La candidata de Vox por Granada ha recordado que el cambio pudo llegar en las anteriores elecciones pero se frustró con un acuerdo entre el PP y Cs, a los que ha reprochado no haber "dado un meneo" a Andalucía.

"No queremos ni las subvenciones del PSOE ni las migajas del candidato del PP, si Vox llega a San Telmo abriremos puertas y ventanas para todos, no en beneficio particular. Y no hablo de Cs porque no quiero perder el tiempo", ha recalcado.

Olona se ha mostrado crítica con un PP al que ha tildado de cómplice y colaborador del gobierno "socialcomunista" y ha lamentado que con su voto favorable permita leyes "sectarias" que convierten a cualquier hombre en presunto criminal.

Ante un nutrido grupo de asistentes que ha gritado vivas a España, el ejército o la Guardia Civil, Olona ha animado a sus simpatizantes a hacer "campaña" en la calle para impulsar el auge de su partido.