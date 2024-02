Montero acusa a Feijóo de “mezquino” por acudir a Bruselas a hablar “mal de España”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tachado a Alberto Núñez Feijóo de mezquino por acudir a Bruselas para hablar mal de España.

El que se dice patriota solo cruza los Pirineos para hablar mal de este país, para que no llegue el dinero a España, hay que ser mezquino, ha dicho Montero en el acto de arranque de campaña en Galicia junto al candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

La vicepresidenta también ha reprochado que en su viaje a Bruselas, Feijóo dijese que no habrá acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si de forma simultánea no se pacta también un cambio en la ley que regula la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces porque con ello demuestra que no cree en la democracia.

Para Montero, la actuación del dirigente del PP pone de relieve que no cree en los resultados electorales porque cree que a los populares el poder les pertenece por cuna y, por tanto, Feijóo no reconoce la legitimidad del Gobierno de Sánchez, ni del Gobierno.

A juicio de Montero, el tiempo que lleva Feijóo al frente del PP estatal ha servido para desmontar el aparente perfil de gestión y moderación que le se presuponía cuando era presidente de la Xunta, algo ante lo que ha bromeado con los gallegos presentes en el acto diciéndoles que vaya tela, vaya tela con la moderación que vendían.

¿Os habéis quedado tranquilos de mandar a Feijóo a España? ¿Estáis contentos, no?, ha ironizado la vicepresidenta del Gobierno.

En el acto, Montero ha respaldado a su candidato y ha confiado en que la que arranca en horas será la campaña que va a cambiar el futuro de Galicia, la que nos va a permitir transformar la vida de la gente.

Además, ha asegurado que el partido se volcará con la candidatura de Besteiro porque no hay nada que nos guste más a los socialistas que una campaña y unas elecciones, no hay nada que nos guste más que un mitin en la plaza del pueblo porque es la oportunidad de contar nuestro proyecto a los ciudadanos.

La dirigente socialista ha comprometido el esfuerzo y compromiso del PSOE con estas elecciones porque España se la juega con Galicia y sobran los motivos para que la gente se mueva, para que acudamos a votar. EFE

