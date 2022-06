Marín: En Andalucía nadie va a gobernar solo y Moreno Bonilla lo sabe

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta y actual vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha asegurado este viernes que en esta comunidad va a haber un gobierno de coalición, y ha apostillado: "Aquí nadie va a gobernar solo y el señor Moreno Bonilla lo sabe".

"En Andalucía va a haber un Gobierno de coalición y el señor Moreno Bonilla lo sabe, no va a haber mayorías absolutas y también lo sabe", ha recalcado en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Marín ha comenzado la primera jornada oficial de campaña con una reunión con mujeres emprendedoras de Andalucía, un acto en el que ha estado acompañado por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, con quien después ha dado un paseo por Las Setas y la calle Sierpes.

Tras recordar que él sí ha dicho que el socio de Ciudadanos en Andalucía para gobernar es el PP y que con Vox "no vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo porque tenemos posiciones completamente antagónicas", el dirigente de la formación naranja ha emplazado al candidato a Moreno a que aclare "con quién quiere formar gobierno", a la vez que se ha mostrado convencido de que "quiere hacerlo con Ciudadanos".

"Pero no estaría mal que se lo dijera también a los andaluces, porque creo que lo honesto es que cuando depositen su voto sepan qué gobierno les espera después, que no haya sorpresa y que no ocurra lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla y León" , ha remachado.

En la misma línea, Villacís ha recordado que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también decía que "quería gobernar en solitario", y ha apostillado: "Eso lo he escuchado muchas veces, pero la realidad es que en Andalucía va a haber un gobierno de coalición".

Tanto Marín como Villacís han confiado en que la formación naranja va a obtener un mejor resultado en las elecciones del 19 de junio que el señalado por las encuestas.

"Lo de Andalucía es un clásico, las encuestas siempre nos dan por debajo de lo que sacamos; en 2015 nos daban cero y sacamos nueve, y en las siguientes daban que Susana Díaz iba a ser la presidenta y se puso fin a casi cuarenta años de socialismo y corrupción", ha dicho Villacís, tras lo que ha sentenciado: "Quien quiera acabar con el centro lo lleva claro porque vamos a dar la batalla".

Por su parte, Marín ha asegurado que la única encuesta en la que cree es la del 19 de junio a las 8 de la tarde y se ha mostrado convencido de que los andaluces "volverán a renovar su confianza en Ciudadanos".