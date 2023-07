Margarita Robles: No quiero para mi país el rencor del tándem que forman PP y Vox

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido este miércoles que no quiere para España el rencor, la descalificación, el machismo y la mentira que "representa ese tándem que forman el Partido Popular y Vox.

En un acto público en Almería, acompañada por el candidato del PSOE de Almería al Congreso, Antonio Hernando, ha llamado a los suyos a estar orgullosos del proyecto socialista y del presidente Pedro Sánchez (PSOE)".

Robles ha asegurado que el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo sabe que si gobierna lo hará con Vox, un partido que representa la intolerancia, la violencia verbal, el desprecio a las mujeres. Yo no quiero eso para España, yo no quiero eso para mi país, ha insistido.

Ha sostenido que como mujer y como ciudadana los discursos que escucha de Vox son siempre machistas, de la España de los años 60 de los años 70, de esa España oscura, de esa España de descalificación, de esa España de la censura.

Nosotros no queremos esa España de la censura, queremos una España que va a Lituania y se reúne con el presidente Biden; esa España que va a la Unión Europea y consigue que España tenga los mejores resultados desde el punto de vista de las bonificaciones en materia eléctrica, ha defendido Robles, que ha abogado también por una España de valores, de principios, de la fraternidad.

Como ministra de Defensa -ha recordado- la semana pasada acompañó al presidente Sánchez a la cumbre de la OTAN en Lituania, en una situación complicada y ha destacado que los países bálticos quieren que vayan militares españoles porque se fían de España, de los españoles y del presidente del Gobierno.

Cuando veo que la élite de los dirigentes políticos del mundo tienen a España y a su presidente, Pedro Sánchez, como un punto de referencia, siento orgullo y satisfacción, y ya no solamente porque el señor Feijóo hable o no hable inglés. Es que él no piensa en España, piensa en él, en llegar al Gobierno, ha sostenido.

Ha acusado a Feijóo de "faltar a la verdad. Para gobernar un país hay que tener rigor y seriedad. Se pueden cometer errores; yo los cometo todos los días muchas veces, pero lo reconozco, y no se pueda ir a un debate sin haberse enterado de nada, faltando la verdad, sin saber cuáles son realmente los problemas de los españoles.