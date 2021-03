Madrid recurre el cierre en San José y Semana Santa aunque lo acata

(Actualiza la NA1409 con más información)

La Comunidad de Madrid ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contra el cierre perimetral de la región en el puente de San José y la Semana Santa al señalar que no hubo consenso al tomar esa decisión en el Consejo Interterritorial de Salud.

No obstante, fuentes del Gobierno regional han confirmado a Efe que acatarán los cierres y que con el recurso (que no pide medidas cautelares ni cautelarísimas por lo que no insta a la Justicia a actuar con rapidez) se limitan a discutir "la forma de proceder".

En concreto, el Ejecutivo regional ha recurrido la orden del pasado 11 de marzo de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En el recurso, alega que los acuerdos alcanzados en el Consejo Interterritorial de Salud serán recomendaciones "que se aprobarán, en su caso, por consenso", algo que no se produjo en relación a los cierres perimetrales.

Todas las comunidades autónomas menos Madrid acordaron cerrar perimetralmente en esos días, una medida adoptada para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.

Además, se acordó que el toque de queda nocturno tendrá que empezar como máximo a las 23 horas y las reuniones estarán limitadas a 4 personas en espacios públicos cerrados y 6 si son abiertos, medidas con las que sí está de acuerdo la Comunidad de Madrid y que de hecho lleva tiempo aplicando en la región.

Los cierres perimetrales en el puente de San José (entre el 17 y el 21 de marzo en las comunidades donde sea festivo como Madrid) y en Semana Santa (desde el 26 de marzo al 9 de abril de 2021 en toda España) fueron publicadas en el BOE en viernes pasado con el resto de medidas contempladas para estas fechas.

El Gobierno regional recuerda que la propia orden señala que se puede presentar un recurso de reposición ante la persona titular del Ministerio de Sanidad o bien un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

"Dado que en la Conferencia Sectorial participa un miembro del Gobierno, esto es un ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, lo propio es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional", añade en el recurso.