Las mejores frases del debate de COPE sobre la crisis territorial

El primer debate de COPE.es con motivo de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre no ha dejado indiferente a nadie. Para muestra, algunas sentencias que lo han definido en medio de un ambiente por momentos crispado y, a la vez, digno de la campaña electoral que empieza a atisbarse en el horizonte.

Primera intervención

Edurne Uriarte, del Partido Popular, ha abierto el turno de palabra con toda una declaración de intenciones: “El problema está en esa parte del nacionalismo que se resiste a respetar la Constitución y a atenerse a las normas democráticas: los nacionalistas tienen que cumplir la ley”.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, aún ha sido más contundente: “El PSOE se muestra débil y vende a España simplemente por unos presupuestos y la investidura”. Aunque quizá el mayor estruendo lo ha provocado Jorge Buxadé, representante de VOX, con su valoración sobre el Estado de las Autonomías, al que ha tildado de “ineficaz, ineficiente e insolidario”.

“Desde que gobierna el PSOE, el independentismo en Cataluña se ha reducido de una manera extraordinaria”, se defendía Patxi López, como garante del partido en el poder. Roberto Uriarte, de Podemos, ha concluido este primer bloque valorando que “la convivencia es una cosa muy difícil de construir y muy fácil de romper”.

Preguntas de COPE y TRECE

Las cuestiones lanzadas por Ángel Expósito (“¿Se nos ha ido la pinza con el nacionalismo?”) y Antonio Jiménez (“¿Cómo ven España dentro de 25 años?”) han dado pie a algunos de los momentos más candentes del debate.

"No desviemos la atención: la culpa está en esas minorías que incumplen la ley", exponía Edurne Uriarte. "Este señor a mí no me da ni media lección de nada", soltaba Patxi López en plena discusión con Edmundo Bal a colación de Bildu y los pactos con esta formación. “Las causas remotas de este problema se llaman bipartidismo de hace 40 años", decía el propio Bal después. “El 155 se aplica tarde y mal. Por las mismas exigencias de los grandes partidos", opinaba Buxadé.

“En este país también se puede ser independentista”, afirmaría Patxi López, quien además consideró que “siempre ha habido gente que se ha querido ir de España”. Por su parte, Roberto Uriarte criticó el 155 y aseguró que “no se pueden matar moscas a cañonazos”.

“No confundamos Cataluña con los nacionalistas. El problema es específico”, aseguraba más tarde Edurne Uriarte. “España somos todos, no sólo los que ellos quieren que seamos”, decía después Bal. Buxadé iba mucho más allá: “Hay que ser exigente en la aplicación de la Ley y llevar la iniciativa. Hay que intervenir a los Mossos, intervenir los medios de comunicación públicos, tomar el control presupuestario y modificar la ley de Educación”.

Patxi López aprovechaba frases como estas para recriminar que el portavoz de VOX en este debate “añore el Estado centralizado del franquismo”. “Intentar apagar los incendios con gasolina...”, se resignaba Roberto Uriarte.

Minuto de oro

“Mucha más sensibilidad, sensatez, prudencia y comprensión hacia el país real”, pedía Roberto Uriarte para cerrar sus intervenciones. “Por encima de la confrontación permanente, hay que buscar la convivencia de los distintos”, lanzaba Patxi López. Por su parte, Buxadé se centraba en la idea de “eficacia, eficiencia y por encima de todo España”. Bal esperaba “que la política nacional esté en manos de los que gestionamos los intereses nacionales”. Y Edurne Uriarte, para concluir este primer debate electoral en COPE, se despedía reclamando “unidad para la defensa de la nación y la Constitución”.