La Junta Electoral reparte el tiempo de propaganda de los partidos en RTVE

La Junta Electoral Central ha decidido el reparto de los tiempos de los que dispondrán en RTVE los partidos que concurren a las elecciones del 10 de noviembre.

La Junta acepta, de este modo, la propuesta que le había trasladado la corporación, si bien, tal y como marca la ley electoral, los partidos han podido presentar los recursos que estimen "pertinentes" hasta las 14.00 horas de este lunes.

La propuesta de RTVE abarca, por un lado, el reparto de los tiempos de los partidos a escala nacional que lograron representación parlamentaria. El total es de 82,5 minutos, a distribuir en distintas franjas horarias y en los canales La1, La2 y las emisores RNE y Radio5.

Según el reparto, ajustado en función de los números de votos y diputados de cada formación, el PSOE contará con un tiempo superior a los 22 minutos; y el PP, Cs, Unidas Podemos y Vox, con 15.

Los socialistas podrán emitir 45 spots en televisión y 45 cuñas radiofónicas, mientras que PP, Cs, Unidas Podemos y Vox, 30 spots y 30 cuñas en cada caso.

En este cómputo no se ha tenido en cuenta la aportación del PSC en Cataluña, la del PP en Asturias y en Navarra, la de Cs en Navarra y la de Unidas Podemos en Galicia y también en Cataluña, ya que en estas comunidades dichas formaciones se presentaron en coalición o con marcas diferentes.

Por otro lado, RTVE reservará tiempo para los partidos que no lograron representación parlamentaria en los comicios del 28 de abril, los anteriores, casos del Pacma, Recortes Cero y Por Un Mundo más Justo. Tendrán cinco minutos repartidos en 10 spots y 10 cuñas.

La plataforma que lidera Íñigo Errejón por ser el candidato a la Presidencia del Gobierno, Más País, no está incluida, ya que no se presenta, como mínimo, en el 75 por ciento de las circunscripciones. Fuentes de esta organización han destacado que no van a recurrir la distribución de tiempos.