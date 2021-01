Illa: No pienso que nadie anteponga intereses electorales a salvar vidas

El candidato del PSC al 14F, Salvador Illa, ve poco "razonable" que algunos de sus adversarios le acusen de haber actuado como ministro de Sanidad a partir de criterios electorales: "Ni de mis adversarios políticos más acérrimos pienso que antepongan intereses electorales a salvar vidas", ha dicho.

En su primera entrevista como candidato, en Antena 3, el exministro socialista se ha expresado en estos términos al ser preguntado por las declaraciones de algunos de sus rivales políticos, que le acusan de haberse dejado guiar por intereses electorales en su última etapa al frente de Sanidad, en plena pandemia.

Illa ha rechazado estas acusaciones y ha llamado a todos los partidos a ser "razonables, incluso en una confrontación política como es una campaña electoral", y a no decir que hay responsables gubernamentales que actúan "con maldad".

"Otra cosa es que tengamos puntos de vista distintos, pero no voy a jugar nunca a eso de 'a ver quién la dice más gorda' o 'a ver quién da más de sí' porque no es mi estilo y creo, además, que no es lo que reclama ni la sociedad, ni la política, ni el momento", ha agregado.

El candidato socialista, que hará una campaña 100 % digital, ha defendido que hay maneras de hacer llegar las propuestas de cada candidatura a la ciudadanía "sin romper las medidas de seguridad y evitando desplazamientos" innecesarios.

Illa ha explicado que si se convierte en presidente de la Generalitat, sus primeras decisiones irán encaminadas a reforzar el sistema sanitario catalán y a impulsar medidas que favorezcan la recuperación económica derivada de la COVID-19. EFE