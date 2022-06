Iglesias dice que si la izquierda se moviliza “habrá un gobierno decente”

El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que, si la gente de la izquierda se moviliza el próximo 19 de junio en Andalucía, habrá a partir de ese día un gobierno decente.

En un acto en un abarrotado Centro de Congresos de San Fernando (Cádiz) para presentar su libro Verdades en la cara, en el que narra su historia desde la creación de Podemos hasta su marcha de la política activa, ha comenzado mostrando su apoyo a la coalición de izquierdas Por Andalucía y a su candidata a la Junta, Inmaculada Nieto.

Muestro mi apoyo y cariño hacia Inma y la gente de Por Andalucía, que se está dejando la piel estos días y que lo está haciendo muy bien, por lo que quiero empezar con palabras de reconocimiento para ellos, ha asegurado Iglesias, quien ha citado expresamente a Yolanda Díaz e Íñigo Errejón, que hoy respaldan a Nieto en un acto en Málaga.

Iglesias ha hecho un reconocimiento expreso a Juan Antonio Delgado, a quien él respaldaba como candidato a la Junta de Andalucía por Podemos, y que finalmente es el cabeza de lista de Por Andalucía en Cádiz, quien, además, ha sido el encargado de arrancar este acto.

Le conocí en 2014 cuando era guardia civil y lideraba la Asociación Unificada de Guardias Civiles; me gustaba lo que decía y me di cuenta del error de la izquierda de creer que determinados espacios, como la guardia civil, las empresas o la justicia, son patrimonio de la derecha, cuando no tiene que ser así, ha asegurado Iglesias.

Ha dicho también de Delgado que es un valiente porque quien se mete en Podemos da ese paso para perder ante la ferocidad y la agresividad que reciben y se ha mostrado convencido de que será un parlamentario andaluz espectacular.

Acompañado de Manu Levín, Iglesias ha ido desgranando el contenido de su libro donde ha defendido su esfuerzo y la gente de Podemos para ir contra el discurso general y abordar debates incómodos, como sus ataques a los medios de comunicación y sus dueños.

Yo era consciente de que mi imagen estaba chamuscada, no estaba en las mismas condiciones de cuando empezó un muchacho con coleta, por lo que era evidente de que no podía volver a ser el candidato, ha recordado para explicar por qué se marchó de la política activa.

Ha defendido que la política sea un paréntesis en el trabajo de alguien, en medio de la profesión, salvo excepciones.

Iglesias, que ahora trabaja en la Universidad, colabora con medios de comunicación y tiene un podcast, La base, ha confesado que ahora es más feliz que antes porque no tiene los corsés de la política institucional y ni sus hijos ni sus padres tienen la presión de cuando ocupas un cargo público. EFE

