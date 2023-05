González Pons dice que la compra de votos va de Melilla a Mojácar y señala a Sánchez

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, considera que la supuesta trama de compra de votos que se investiga en Melilla se extiende hasta Mojácar (Almería), y señala directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque Félix Bolaños es quien presentó y promovió la candidatura del municipio almeriense.

En declaraciones a los periodistas, González Pons se ha referido al acto electoral en el que el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática participó el pasado jueves en Mojácar en un acto electoral junto a los miembros de la candidatura socialista en la localidad almeriense.

González Pons, que se ha referido a Bolaños como número dos de Sánchez, ha afirmado que esta trama "implica y beneficia" al PSOE o a sus socios, ya que tanto en Melilla como en Mojácar los votos por correo se han comprado para beneficiar a unos o a otros.

Y ha ido más allá al asegurar que implica particularmente a Pedro Sánchez, porque su número dos del Gobierno es quien presentó y promovió la candidatura de Mojácar y él mismo veranea en Mojácar, por lo que ha instado al presidente del Gobierno a dar explicaciones de inmediato sobre este escándalo del que se habla en toda Europa.

González Pons ha exigido esas explicaciones urgentes porque el mismo prestigio internacional de España está en juego y está convencido de que Sánchez lo haría si esta trama no afectara al PSOE, sino a otro partido.

Asimismo, el dirigente popular considera indecente que Sánchez mantenga el pacto de gobierno en Melilla entre el PSOE y Coalición por Melilla (CPM), una de cuyas sedes fue registrada este martes por la Policía y cuyo número 3 y consejero de Distritos, Mohamed Ahmed, cesado hoy, fue detenido.

Pedro Sánchez debería romper de inmediato el Gobierno de Melilla, salvo que tenga razones inexplicables para mantenerlo, ha aseverado González Pons, que considera esto una muestra de que el presidente del Gobierno no tiene el mismo concepto de moralidad que Compromís o Más País, que han roto su coalición del Pacto del Turia con CPM.

Ha llamado la atención sobre el hecho de que el PSOE haya retirado de su web la foto de Bolaños en Mojácar y, en cambio, mantenga la de la firma del pacto entre PSOE y CPM en 2008 ante José Luis Rodríguez Zapatero.

Un pacto entre los que compraron votos en Melilla en 2008 sigue hoy colgado en la web del PSOE, ha criticado el vicesecretario del PP en referencia a la condena a los máximos responsables de ambas formaciones, ratificada en 2021 por el Tribunal Supremo.

Por ello, ha acusado a Sánchez de no tener valor para romper con sus socios, por más repugnantes que sean, que es el término que ha utilizado Baldoví, de Compromís, y lamentado que el presidente del Gobierno termine la campaña no queriendo romper con CPM, al igual que la empezó no queriendo romper con Bildu, que llevaba asesinos en sus listas.

Respecto a la supuesta compra de votos en Melilla, González Pons ve importantísimo que se aclare si podría estar financiándose con dinero público, y se ha preguntado si Marruecos está detrás de esa trama y Sánchez goza de autonomía y de libertad para exigirle explicaciones y que lo aclare.