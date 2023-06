García-Page vaticina que los pactos entre PP y Vox movilizará al electorado el 23J

El presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, ha pronosticado este jueves que los acuerdos pactados entre el PP y Vox en los gobiernos municipales y autonómicos movilizará al electorado en las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Así lo ha expresado García-Page, que previsiblemente seguirá al frente de la Junta después de que el PSOE revalidara la mayoría absoluta el pasado 28 de mayo, en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha antes del inicio de la sesión constitutiva de la XI Legislatura.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha considerado que los pactos entre PP y Vox tendrán "consecuencias electorales", una cuestión que a su entender podría ser "la clave" de esta "atípica" campaña electoral.

García-Page ha sostenido que tendrá consecuencias este "baile contradictorio" por parte de los populares, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, que han decidido pactar con los de Santiago Abascal en algunas regiones como la Comunidad de Valencia al tiempo que ha roto con ellos en otras como Extremadura.

"Este baile puede desconcertar a muchos pero puede hacer reaccionar a muchos otros. Ojo, que a lo mejor esta es la clave de la campaña", ha augurado el barón socialista.

Respecto al arranque del nuevo periodo legislativo, García-Page ha dicho que Castilla-La Mancha puede dar una "sorpresa extraordinaria" estos próximos cuatro años en términos de crecimiento económico.

Preguntado sobre si Vox va a ocupar o no algún puesto en la Mesa de la cámara regional, el mandatario regional ha asegurado que "desde luego" el PSOE no le va a ceder ningún puesto: "No sé lo que hará el PP, pero nosotros ni por equivocación", ha concluido.