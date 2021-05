García-Page considera la dimisión de Iglesias "trascendente y consecuente"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado este miércoles en Cuenca que la dimisión de todos sus cargos del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, es una noticia muy trascendente que va a condicionar todos los análisis políticos porque traerá consecuencias imprevistas.

En su intervención en la Diputación de Cuenca, donde ha recibido el Plan de Singular Interés del parque científico y tecnológico, García-Page ha felicitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al PP madrileño por un resultado incontestable en las elecciones.

En todo caso, García-Page ha puesto el foco en la dimisión de Pablo Iglesias porque considera que va a cambiar, y mucho, cualquier escenario de análisis que hagamos hoy, porque traerá consecuencias absolutamente imprevistas en el análisis político y social.

Se ha mostrado convencido de que están pasando cosas más importantes de las que pudiera parecer, y ha augurado que van a pasar cosas, va a haber cambios y movimientos.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dicho que la decisión de Iglesias es consecuente y también una respuesta política al efecto que tuvo su irrupción en las política de Madrid y, en este sentido, ha manifestado que Iglesias ha condicionado mucho la política en España; cada uno tendrá su opinión de en qué sentido, creo que la mía ya la conocen, y ha condicionado por completo el panorama electoral en la comunidad de Madrid.

García-Page ha comenzado su intervención sobre este asunto apuntando que a ver cómo digo las cosas para que no se me vuelvan en contra, que me pasa de vez en cuando, y también ha abogado por afrontar los cambios que se avecinan con tranquilidad, serenidad y celebrando los éxitos del adversario cuando se lo merece, y sobre todo los propios. EFE

1011288

daa/lsy/ram