El PP gana en Baleares y arrebata a la izquierda el Govern, Mallorca, Menorca y Palma

El PP ha ganado las elecciones en Baleares y ha arrebatado a la izquierda liderada por el PSOE el Govern autonómico, los consells insulars de Mallorca, Menorca y Formentera y los ayuntamientos de Palma e Ibiza, entre otras instituciones.

Los 25 escaños conseguidos por la candidatura de la que será próxima presidenta autonómica, Marga Prohens, sumados al diputado de la coalición de Formentera de la que forman parte, dejan a los populares a cuatro escaños de la mayoría absoluta, que solo pueden obtener con el respaldo de Vox, tercera fuerza con 8 diputados.

Si Vox entrará o no en el Govern y si sumará al PP para coaligarse también en el gobierno del Ayuntamiento de Palma será la clave en la negociación entre los dos únicos socios posibles, puesto que el resto del Parlament autonómico lo conformarán grupos de izquierda el PSOE (18 diputados), Més per Mallorca (4), Més per Menorca (2) y Unidas Podemos (1).

La desaparición de la cámara regional de Ciudadanos y El Pi, partidos que podían jugar un papel de bisagra, no deja más alianzas posibles al PP que Vox.

Dos plazas municipales clave cambiarán de signo en el gobierno tras años regidas por coaliciones de izquierdas: Palma e Ibiza.

En la capital, donde reside un tercio de la población del archipiélago, el PP ha ganado las elecciones sin mayoría absoluta, con Vox como tercera fuerza política, mientras que en Ibiza los populares sí han conseguido mayoría suficiente para gobernar sin necesitar más que sus ediles.

El PSOE se ha quedado al borde de la mayoría absoluta en Calvià, donde la suma de PP y Vox es dominante, y la izquierda conserva los gobiernos municipales de Inca, Manacor, Mahón y Ciutadella.

El PP ha desbancado también a las alianzas progresistas que gobernaban en los consells insulars de Mallorca, Menorca y Formentera y ha consolidado su mayoría en el de Ibiza.

La gran triunfadora de la jornada, la líder del PP balear Marga Prohens, ha celebrado la "mayoría contundente" obtenida por su partido, que junto con Sa Unió de Ibiza tiene más diputados que el conjunto de la izquierda.

Respecto a la posibilidad de pactar con Vox, ha insistido en que no renunciará a su programa de gobierno y que el PP dirigirá las principales instituciones de las islas.

La presidenta en funciones y líder del PSOE, Francina Armengol, ha reconocido la "mayoría clarísima" lograda por "la derecha y la extremaderecha".

Ha prometido liderar una "oposición firme, comprometida y constructiva" para defender los derechos y libertades conseguidos durante sus ocho años de gobierno.