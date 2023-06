Gabriel Amat (PP) revalida la alcaldía de Roquetas de Mar a la que llegó hace 28 años

El presidente de honor del PP de Almería, Gabriel Amat, ha revalidado este sábado la Alcaldía de Roquetas de Mar (Almería) tras obtener 17 de los 27 votos posibles durante el pleno de constitución de la corporación municipal, a la que llegó hace ya 28 años.

Amat ha obtenido no sólo los 15 votos de su propio grupo, sino también los de los dos ediles de Almería Avanza, pero no los del concejal de Con Andalucía y los cinco del PSOE. Vox, que cuenta con cuatro representantes, ha optado por votar a su cabeza de lista.

Tras tomar la vara de mando, Amat ha destacado la consecución durante el pasado mandato de un hospital para el municipio que estará concluido en los próximos 12 meses, algo por lo que ha agradecido el apoyo recibido por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP).

Ha prometido al resto de formaciones tener siempre su puerta abierta, porque el Ayuntamiento no es del alcalde, aunque los ciudadanos hayan querido que esté cuatro años más después de 28 años.

Ha aseverado que queda mucho por hacer y que estará siempre a disposición de todos para hacer todo lo que sea importante y bueno para el municipio.

Cuando no sea capaz, no estaré. Hoy me siento tan capaz, tan preparado No, más preparado. En el 95 no tenía la experiencia que tengo hoy tras 28 años de gestión, ha concluido.