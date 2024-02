Feijóo ve "ataques a la desesperada" contra el PP

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes a sus rivales políticos de "embarrar" la campaña electoral en Galicia y de protagonizar "ataques a la desesperada" contra el PP.

En su intervención en el mitin que el PP gallego ha celebrado en Marín (Pontevedra) ante más de trescientas personas, Núñez Feijóo ha sostenido que si el resto de partidos "quiere hablar del PP y no Galicia es que son conscientes de que debemos ir muy bien".

Lo ha dicho antes de pronunciarse sobre su rechazo a la amnistía o indulto a los independentistas catalanes, pedir el cese "inmediato" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo sucedido en Barbate o criticar los problemas de Pedro Sánchez con sus socios.

El líder del PP ha pedido "ni un segundo de distracción" para seguir trabajando por revalidar la mayoría absoluta en Galicia, ya que ha sostenido que "frente a la encuesta del PSOE que pagamos todos", en referencia al CIS, "lo único que cuenta en lo que hagamos el domingo".

"Vayamos a votar para ganar y darle a Galicia el mejor gobierno, el más estable y el de mayor experiencia, gestión y sensibilidad", ha reivindicado Alberto Núñez Feijóo, que ha alertado sobre el riesgo de que Galicia repita la experiencia del bipartito "pero ahora con más partidos".

Núñez Feijóo ha señalado que a los partidos de izquierda "solo les une que a Rueda le falte un escaño" y que, de conseguirlo, llevarán a Galicia "por un camino que no lleva a ninguna parte, sin capitán conocido y con tripulantes que no se entienden entre sí".

El presidente nacional del PP ha lamentado que los socialistas hayan "asumido las migajas" que les dejaría el BNG, junto a otros dos partidos, Podemos y Sumar, a los que ha calificado como de "apéndices" de esta coalición de gobierno, que sería el "más inestable y dividido de la historia".

"Hay que ser claros. Quien quiera un mal gobierno para Galicia tiene muchas opciones. Quien quiera desgobierno le vale cualquier papeleta", ha subrayado Feijóo, para quien la "única opción" para que Galicia tenga un gobierno "sólido y unido" es la que encabeza Alfonso Rueda.

Galicia, según el dirigente del PP, necesita la estabilidad "que no tiene la política española", certezas para "acabar con la incertidumbre del Gobierno central", una política sosegada "para no insultar como en Madrid" y el rigor y gestión "que no existe en el Gobierno de la nación".

Rueda, ha añadido Núñez Feijóo, "es fiable, íntegro, un gestor experto y sabe servir a Galicia", por lo que ha reiterado que "es el presidente que necesitan los gallegos", frente a una Ana Pontón "que siente envidia por el separatismo vasco y catalán".

De ahí que el programa del BNG, ha apuntado Feijóo, recoja el derecho a la autodeterminación de Galicia, dejar sin competencias al Tribunal Constitucional o imponer el monolingüismo en las aulas, a pesar de que Galicia "nunca ha sido frontera con el resto de España".

"Galicia no necesita la independencia porque ya pensamos por nosotros mismos. No van a venir unos cuantos a romper lo que está unido", ha zanjado el presidente del PP, que ha acusado al PSOE de "estar dispuesto a someterse" al nacionalismo gallego. EFE

aer/am/jdm

1011573

(foto)