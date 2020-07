Debacle en Podemos, desaparece en Galicia y pierde la mitad de votos en el País Vasco

Unidas Podemos no ha logrado rentabilizar su presencia en el gobierno central, en su primera cita con las urnas en las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia. La formación morada ha sufrido uno de los mayores batacazos de su historia.

Ha perdido en ambos territorios gran parte de su electorado, quedándose fuera del Parlamento gallego, y rebajando a la mitad su presencia en la cámara vasca, con 6 escaños. En la que ha sido su primera cita con las urnas desde la llegada de Unidas Podemos a la Moncloa, y de Pablo Iglesias, a la Vicepresidencia segunda, los resultados electorales de la coaliciones Galicia en Común-EU-Anova y Elkarrekin Podemos-IU han sido incluso peores que las previsiones de las encuestas, que no eran nada buenas.

En las anteriores autonómicas, las de 2016 (las primeras de este tipo en las que concurrieron), los morados y sus socios irrumpieron en el mapa político gallego como segunda fuerza, tras el PP, con 14 escaños y un apoyo del 19% del electorado (273.523 votos). Ahora, se han quedado fuera, sin ningún diputado, y han bajado al 3,8% (unos 46.300 votos).

Mientras, en Euskadi, Podemos e IU han reducido su presencia a 6 asientos en el Parlamento vasco, y el 8% del apoyo (unos 69.000 votos), después de que en 2016 lograran situarse como tercera fuerza tras el PNV y EH Bildu, superando entonces al PSE, y logrando 11 escaños con el 14,7% del respaldo (157.334 votos).

Las criticas no han tardado en llegar. El primero ha sido Ramón Espinar, exdirigente del partido, que culpa directamente a Pablo Iglesias y a su “campaña teledirigida desde Madrid”.

Vaya bofetada de Podemos en Euskadi y Galicia. No se puede echar la culpa más a la militancia ni a @AntonGomezReino y @MiGorrotxategi . Es una tendencia asentadísima: cuanto más poder interno acapara la actual dirección, más desastrosos son los resultados.

El mensaje de campaña, teledirigida desde Madrid, sobre acuerdos de gobierno no ilusiona a nadie.



Porque transmite que no hay proyecto más allá del reparto de poder.



Y porque no se puede hablar de plurinacionalidad y dirigir una campaña en Galicia y Euskadi desde Madrid.