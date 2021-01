Comunes: decreto de Govern debería haber sido de aplazamiento, no suspensión

La candidata de En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach, ha lamentado que el Govern "no sepa hacer decretos" y ha apuntado que debería haber realizado un decreto "de aplazamiento de las elecciones y no de suspensión".

En declaraciones a TV3, Albiach ha afirmado que con la decisión de suspensión del decreto para variar la fecha del 14F de las elecciones catalanas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), "la incertidumbre crece aún más" y se le pone "aún más difícil a la ciudadanía".

"Tenemos un Govern que no sabe gobernar y que ha tenido diversas oportunidades para convocar elecciones. Nos han llevado al límite y ahora vemos que no saben hacer un decreto para aplazar las elecciones, que era lo que se necesitaba, aplazar y no suspender", ha argumentado.

Pese a las medidas cautelares del TSJC, que han obligado al Govern a poner en marcha por si acaso la maquinaria electoral para el 14F inicialmente previsto, Albiach ha señalado que los expertos y el consenso mayoritario de la mesa de partidos era que el 30 de mayo era una mejor fecha para el voto con seguridad por el cambio de temperatura, el paso de la tercera ola, y el mayor porcentaje de población vacunada.

Más allá, la líder de los comunes ha afirmado que aunque están preparados para una fecha u otra, "es difícil animar a la participación y hacer campaña mientras las UCI están saturadas".

"Haremos campaña en la medida de las posibilidades según al situación", ha añadido.

Por último, además de enmendar el decreto para que sea de aplazamiento y no suspensión, los comunes han apuntado que otra "posibilidad" que tendría el ejecutivo catalán es el recurso al Tribunal Supremo.