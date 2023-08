Aragonès pide aprovechar para "avanzar" hacia un referéndum e insta a Sánchez a "moverse"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho este martes un llamamiento al independentismo a aprovechar la negociación en Madrid para "avanzar" hacia un referéndum, que podría encarrilarse con su propuesta de "acuerdo de claridad", aunque ha instado a Pedro Sánchez a "moverse" primero.

Así lo ha afirmado en su comparecencia ante los medios tras la reunión semanal del Govern, en la que ha hecho balance del curso político antes de la pausa veraniega.

El mensaje de Aragonès ha ido en una doble dirección: a JxCat -sin mencionar explícitamente a sus exsocios- lo ha invitado a aprovechar la oportunidad que se le presenta al independentismo para "avanzar" hacia un referéndum que permita a Cataluña decidir su futuro y, al PSOE, le ha exigido "la máxima valentía": "Pedro Sánchez deberá moverse y atender la agenda catalana", ha remarcado.

Aragonès ha apostado por hacer valer los decisivos 14 votos de ERC y JxCat en el Congreso, en una negociación para la investidura que a su juicio debe servir para "acabar con el déficit fiscal, el déficit de infraestructuras y el déficit de servicios públicos" en Cataluña y, además, poner fin a la "represión" y "avanzar en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado".

"Los que quieran seguir gobernando el Estado deberán cumplir con Cataluña", ha recalcado el presidente de la Generalitat, para quien ese cumplimiento debe pasar por "atender la resolución del conflicto político sin miedo a lo que puedan decir" PP y Vox.

Como instrumentos para avanzar, ha sugerido dar continuidad a la mesa de negociación entre la Generalitat y el Gobierno -de la que se desmarcó JxCat-, aunque está abierto a "mejorar" esa herramienta.

EL "ACUERDO DE CLARIDAD", SOBRE LA MESA DE NEGOCIACIÓN

En cualquier caso, según el presidente catalán, "el conflicto se resolverá votando, con un referéndum", y como herramienta para fijar las reglas de esta votación ha desempolvado su propuesta de "acuerdo de claridad", la fórmula canadiense que permitió dar cabida legal al referéndum de Quebec.

"Esta propuesta que está sobre la mesa, está disponible, la ofrecemos", ha insistido, aunque no la ha planteado como condición sine qua non, porque "no es importante el instrumento, sino votar y que se acabe la represión".

Preguntado sobre una hipotética repetición electoral por falta de acuerdo, ha trasladado toda la responsabilidad al líder del PSOE: "Sólo lo puede decir Pedro Sánchez".

De momento, ha insistido, "a quien le corresponde dar los primeros pasos es a quien quiere ser investido" y debe "buscar los apoyos suficientes".

EL "VOTO DUAL" PERJUDICÓ A ERC

Su lectura de los resultados de las elecciones generales en Cataluña es que hubo un "voto inequívoco" para frenar a PP y Vox, sobre todo "concentrando el voto" en los socialistas, un "voto dual" que mermó las aspiraciones de ERC, que perdió unos 400.000 votos en relación con 2019 y obtuvo unos números que "no han sido buenos".

Aragonès no ha querido detallar los contactos que ha podido mantener en los últimos días con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Hay contactos "habituales", ha dicho, "con muchísima gente con la que hace falta estar en contacto", pero las negociaciones aún están en un estadio "muy preliminar".

BALANCE DEL CURSO POLÍTICO: EMPLEO, RENOVABLES Y SERVICIOS

En cuanto al balance del curso político, a las puertas de la pausa veraniega del Govern, ha destacado que Cataluña se encuentra "en un camino sólido y estable de creación de puestos de trabajo" y, de hecho, "nunca antes había habido tantas personas trabajando".

"La economía catalana avanza en la buena dirección", ha celebrado Aragonès, con una tasa de paro del 8,4 %, "la más baja de los últimos 15 años".

También ha puesto de relieve el impulso a las energías renovables y el "refuerzo de los servicios públicos" y ha llamado a "seguir trabajando para defender la escuela en catalán" ante la "obsesión de la derecha y extrema derecha" en este tema.