Álvarez de Toledo: Lo que ETA no consiguió lo quiere conseguir Bildu con PSOE

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha señalado este martes en Pamplona que "lo que ETA no consiguió matando, lo quiere conseguir Bildu de la mano del PSOE" y ha definido la cita electoral del 28 de mayo como "el primer paso para la victoria de Núñez Feijóo".

La diputada ha participado en la presentación de la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Pamplona, junto al candidato Carlos García Adanero, al presidente del PP en Navarra, Javier García, al diputado Sergio Sayas y al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán.

"El sanchismo es un proyecto de poder a largo plazo, la impugnación de la transición, es un plan para sustituir el orden constitucional. Sánchez y sus aliados necesitan una oposición separada, no vamos a darles ese gusto, el PP no es el mal menor, no somos la versión vegetariana del PSOE. Somos la alternativa".

La diputada popular ha reivindicado "la devolución a la Guardia Civil de todas sus competencias, también en Navarra". "Devolvamos al Parlamento su dignidad, despoliticemos la justicia. Acabemos con la discriminación de las mujeres, pero también de los hombres. El sanchismo es una forma de pesimismo. Una Navarra que jamás será anexionada para dar satisfacción al Otegi de turno. Navarra seguirá siendo Navarra", ha apuntado.