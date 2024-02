Alfonso Rueda: “Somos el rival a batir, van a venir a por nosotros con malas artes”

El candidato del Partido Popular a la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha afirmado este tarde en Lugo, en un acto previo al inicio oficial de la campaña electoral, que los populares son el rival a batir en estas elecciones autonómicas y que sus rivales políticos van a ir a por ellos, incluso con malas artes.

Dirán que estamos pendientes de otras cosas. Quieren que nos callemos frente a todo lo que está pasando en Madrid, que miremos para otro lado. El PSOE va a decir amén a todo lo que haga Pedro Sánchez y el BNG no va a ser menos, porque también tiene que decir amén, ha añadido Rueda.

Me presento a las elecciones por muchas cosas, pero la primera es que yo no quiero que pase en Galicia lo que está pasando en el Gobierno de España. Simplemente por eso, merecía la pena presentarse a las elecciones y ganarlas, ha dicho Rueda.

Somos el rival a batir, van a ir a por nosotros, con malas artes, ha insistido Rueda, que ha asegurado que el PP va a ir con la palabra por delante.

En la misma línea, ha dicho que los populares van a hacer una campaña de peinar el territorio, algo que sus adversarios no van a poder hacer. Vamos a tener a Mariano Rajoy, está deseando venir, igual que va a estar Alberto. Vamos a disfrutar.

No sé si va venir Pedro Sánchez más veces, tengo la teoría de que no va a venir mucho. No sé si vendrá Yolanda Díaz, es una campaña un poco rara. Los que no van a venir son los socios del BNG, eso seguro. Porque que vengan por aquí Bildu y ERC no les conviene y les da vergüenza hasta los del Bloque, aunque sean sus socios", ha concluido. EFE

