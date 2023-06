Alejandro Fernández rechaza ir en las listas del PPC al Congreso: "Me quedo en Cataluña"

El presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC), Alejandro Fernández, ha rechazado "la oportunidad" que su partido le ha ofrecido para figurar en las listas para el Congreso en las elecciones generales del 23 de julio: "Me quedo en Cataluña", ha anunciado a través de sus redes sociales.

"Quisiera agradecer, de todo corazón, la oportunidad que me brinda mi partido de volver al Congreso de los Diputados. Pero me quedo en Cataluña", ha indicado Fernández.

Ha añadido que él ha sido "muy crítico" con aquellos políticos que "a la primera dificultad se fueron a Madrid y dejaron aquí una enorme sensación de abandono", tras lo que ha añadido: "Yo no caeré en semejante error".

El líder del PPC, que fue diputado en el Congreso entre 2011 y 2015, ha augurado que tras los comicios del 23 de julio se repetirán en Cataluña "episodios que exigirán una voz fuerte que defienda los derechos y libertades de los catalanes no nacionalistas".

Ante este escenario, Fernández, que había sonado como posible cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso, ha asegurado: "No será sencillo, pero a mí me va la marcha. Yo no os voy a abandonar".

Su anuncio se produce dos días después de que el hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, anunciara que abandona la formación naranja.

El ya exdirigente de Ciudadanos puede acabar integrándose en las listas de los populares al Congreso.