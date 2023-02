Alcalde de Zamora, único de IU en capital de provincia, opta a tercer mandato

(Actualiza la NA7112 con declaraciones de Guarido)

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que es el único alcalde de IU en una capital de provincia española, ha anunciado que optará el próximo 28 de mayo a un tercer mandato municipal por la formación por la que es máximo responsable municipal con mayoría absoluta.

La asamblea de Izquierda Unida de Zamora celebrada este domingo le ha elegido como candidato a la Alcaldía por esa formación de forma unánime después de que la suya fuera la única candidatura a encabezar la lista, decisión que ha tomado Guarido tras mostrar durante los últimos meses reticencias a seguir cuatro años más, aunque aplazando su decisión final hasta este domingo.

Guarido, que lleva 24 años como concejal en el Ayuntamiento de Zamora y ocho como alcalde, ha explicado que ha dado el paso tras las peticiones que en ese sentido ha recibido tanto por los militantes de su formación como por parte de otros ciudadanos que le expresaban su parecer al pararle por la calle.

"No me ha quedado otra opción que presentarme", ha afirmado Guarido, que ha agregado que no puede defraudar a los militantes y simpatizantes de su partido ni a la cantidad de personas que por calle le han animado a seguir.

El alcalde de Zamora ha asegurado que sus ocho años como regidor demuestran que "es posible gobernar para todos estando en unas siglas y con una ideología" y ha recordado que en muchos de sus votantes eligen otras opciones políticas en las generales, en "un voto muy trasversal", algo que ha agradecido porque demuestra que "somos gente de fiar, no chaqueteros", ha declarado.

Ha agregado que las elecciones municipales son una confrontación, no entre partidos, sino de equipos y personas, por lo que "no va a ser una guerra para echar a Sánchez o para hacerle una faena a Feijóo".

"Zamora no es una ciudad al uso, aquí no se vota contra nadie, para echar al Gobierno de España o para que no venga la ultraderecha, sino a favor de alguien, y esa es la diferencia con otras ciudades de España", ha opinado.