Abascal clama sitio para Vox en Galicia: "Falta una semana, pero hay una gran oportunidad"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este sábado sitio para Vox en Galicia y ha recordado que para el 18F "falta una semana, pero hay una gran oportunidad" de enmendar el hecho de que sea el único Parlamento en el que su formación no está.

"Nos falta Galicia y no tengo ninguna duda de que el 18 de febrero estaremos también, porque nosotros no tiramos la toalla", ha afirmado Abascal, y ha avisado de que "siempre dicen que no podemos, hasta que podemos, y se inventan otra cosa".

En su discurso, Abascal, que ha arropado al candidato Álvaro Díaz-Mella en un conocido hotel compostelano, se ha dirigido a la "Galicia mayoritaria" y ha especificado que no es la que vota al PP y sí, en cambio, la que "no vota".

"Con un pequeño apoyo, ellos pueden cambiarlo todo", ha vaticinado, y por tanto conseguir que Galicia "mire a la prosperidad" y se "aleje de la negrura".

Ha afeado Santiago Abascal al PP de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda sus palabras acerca de que para Vox no hay sitio en Galicia, porque lo que pasa, a su juicio, es que "no creen en las mismas cosas que nosotros". Para ellos, ha espetado, "lo que no tiene sentido es defender la unidad nacional frente al separatismo".

Santiago Abascal ha garantizado que Vox está y continuará. "Aquí estamos y aquí vamos a seguir por muchísimo tiempo". La razón para ello es una, y es que "no queremos la España que nos están dejando, no queremos una España para narcos, para terroristas de la ETA, para golpistas, para malversadores, para delincuentes, para políticos ladrones".

Y sí "una España para honrados, para agricultores, para ganaderos, para trabajadores de la industria, para jubilados que se han ganado su jubilación con sacrificio y con honradez durante toda su vida, para mujeres que quieren andar con libertad por las calles".

"Esa es la España que queremos y que Vox defiende", ha enfatizado Abascal. "Cuento con todos vosotros", ha zanjado.