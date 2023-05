Así es la candidatura del PSOE en Los Cerralbos (Toledo): solo mujeres porque "los chicos no dieron el paso"

Son todas mujeres, “diez valientes que dieron un paso adelante” para formar la candidatura del PSOE a las elecciones municipales del 28 de mayo en el pequeño municipio toledano de Los Cerralbos. “No ha sido buscada sino circunstancial; no es una candidatura feminista” cuenta a la Cadena COPE,María Luisa Díaz, cabeza de lista.

“El miedo siempre está ahí, porque la conciliación no es fácil” pero en las conversaciones previas a la formación de la candidatura “los chicos no quisieron dar el paso”. En las localidades con menos de 3.000 habitantes la ley no exige la paridad (el mismo número de mujeres y hombres) en las listas electorales.

Presentación oficial de la candidatura



Una localidad de 400 vecinos





No hay comentarios de ninguna clase en este pueblo de 400 vecinos por el hecho de que sea una candidatura integrada solo por mujeres, ni entre los jóvenes, ni entre los más mayores. “Que seamos todas mujeres llama la atención pero no se pronuncian ni para bien ni para mal. La reacción en general está siendo buena.

En cuanto a nuestras familias, al principio se sorprendieron de que diéramos ese paso a la política pero están ilusionadas, nos están animando siempre”.



Aseguran que "no es una candidatura feminista"

María Luisa Díaz nos habla con entusiasmo de sus compañeras de candidatura, “son muy distintas pero valiosísimas”. Algunas de ellas ya tienen experiencia en política, otras llegan por primera vez.

Son de edades muy diversas, el grueso de la lista está entre los 40 y los 60 años. Se sienten muy del pueblo, lo conocen y lo quieren potenciar.





Todas trabajan y algunas tienen hijos a su cargo, también dependientes, “otras tienen que conciliar con nietos”, nos dice María Luisa que añade que las diez integrantes de la candidatura llegan con “muchas ganas y mucha ilusión para trabajar por el pueblo. Tenemos muchas ideas buenas”.

“La mirada femenina es muy importante y falta en el ámbito político. Creemos en la igualdad y queremos que la mirada femenina se incorpore a todos los sectores y a los puestos de dirección porque la mujer expresa las emociones de otra manera y, sin querer hacer discriminación alguna, los hombres en algunos asuntos son más bruscos”.



Diana López ocupa el puesto número 3 de la lista. Tiene experiencia política y es en la actualidad diputada regional en las Cortes de Castilla-La Mancha. Nos cuenta que “las mujeres estamos más preparadas para las necesidades que tiene nuestro municipio. El pueblo es muy importante para nosotras por eso venimos con muchísima ilusión, con muchísimo respeto por todos, pero con la idea de que Los Cerralbos se merece muchísimo más y a por ello vamos”.

Y es que tal como cuenta a COPE, María Luisa Díaz "esta localidad necesita políticas que miren por los mayores, por los jóvenes y por los niños".



Una candidatura con opciones de gobernar





En Los Cerralbos ahora gobierna el Partido Popular pero ha sido el PSOE el que ha gobernado más legislaturas, “es difícil, nos dice, saber qué va a pasar, pero nosotros queremos dar confianza a los vecinos”.

La candidatura socialista está integrada por María Luisa Díaz Gómez, Lucía Gómez Palomo, Diana López Gómez, Marta Agüero Muñoz, María Jesús Zapata Díaz, Ángela Villegas Agüero y Celia Rodríguez Zapata, y como suplentes María Jesús de la Casa Tofiño, María Victoria Zapata Fernández y Pilar Sánchez Agüero.

María Luisa Díaz cabeza de la lista del PSOE en Los Cerralbos





Qué otras formaciones políticas se presentan





En Los Cerralbos concurren dos listas, la que presenta el PSOE sólo de mujeres y la del Partido Popular, encabezada por el actual alcalde, Andrés Gómez García, integrada por hombres y mujeres.





Más listas sólo de mujeres





La de Los Cerralbos no es la única candidatura en Castilla-La Mancha integrada únicamente por mujeres. También lo es la que el PSOE presenta en la localidad de Agudo, en Ciudad Real, encabezada por Raquel Ramiro Mansilla, cuyo objetivo al confeccionarla es "llenar de vida" al municipio y devolver las instituciones a los vecinos.



Ramiro también ha dicho, al presentar su proyecto, que la candidatura ha surgido por la necesidad de no permanecer impasibles "mientras languidece" el pueblo, y pide que se confíe en una lista compuesta por doce mujeres que quieren que se las valore por lo que hacen, no exclusivamente por ser mujeres.



Junto a Raquel Ramiro Mansilla forman parte de la lista María José del Castillo Urbina, María Rosa Ramiro Mansilla, María Batrinac, Juncal Pérez Orellana, Sara Redondo García, Alba Agudo Campos, María del Carmen López Rubio, Margarita Ríos Arévalo y, como suplentes, Dolores Tato Rivas, María Petra Cabanillas Castillo y Alfonsa Pellejero González.





Listas sólo de hombres



En estos comicios municipales habrá localidades en las que únicamente haya listas con hombre entre sus componentes. Este es el caso, por ejemplo, en la toledana de Retamoso de la Jara, donde concurren a las elecciones tres listas (PSOE, PP y Vecinos por Retamoso), compuestas todas ellas por hombres.



Lo mismo encontramos en otra localidad ciudadrealeña, Villar del Pozo, de apenas medio centenar de habitantes censados, en la que ninguna de las tres candidaturas que concurren a las elecciones -PSOE, Vox y PP- lleva en sus listas mujeres.