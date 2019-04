Rosa Díez tumba a PNV, proetarras y Marlaska en una sola frase

Rosa Díez ha sido muy crítica con el acoso que sufrieron los militantes y simpatizantes de Ciudadanos que se acercaron al acto electoral de la formación naranja en la localidad guipuzcoana de Rentería. Un ataque justificado por diversos políticos, como el número dos de Podemos, Pablo Echenique, que acusaba a Ciudadanos de ir a provocar en un lugar en el que tiene pocos votos. Todo como parte de la campaña anitdemocrática para criminalizar a la formación naranja y tratar de expulsarla del espacio público en Navarra y el País Vasco.

Ciudadanos es un partido marginal en Euskadi y Rivera lo sabe. No se va a Errentería a conseguir los votos de los vascos y las vascas. Va a incendiar la convivencia entre los diferentes pueblos de España a ver si así rebaña votos de odio en otros territorios. Duro, pero cierto. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) 14 de abril de 2019

Unos mensajes a los que Rosa Díez ha respondido duramente, lanzando este dardo envenenado a los partidos nacionalistas vascos, EH Bildu y el PNV y de paso, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Pro etarras y nacionalistas pueden ir a hacer campaña a cualquier rincón de España... y nadie, ni siquiera Marlasca, les llama provocadores. pic.twitter.com/gltYGIqolN — Rosa Díez (@rosadiezglez) 18 de abril de 2019

Rosa Díez ha criticado así que el PNV y Bildu hayan decidido hace mitines de campaña en Benidorm, mientras atacan a Ciudadanos por hacer actos de campaña en el País Vasco. Una incoherencia que no ha gustado en absoluto a la política vasca, que no entiende por qué se acusa de provocar a la formación naranja y no se llama provocadores a los nacionalistas vascos que hacen campaña en la provincia de Alicante.