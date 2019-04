¿Qué opina COPE sobre el resultado del 28A?

La línea editorial de la Cadena COPE desde que se conociese el escrutinio de las elecciones del pasado 28 de abril ha sido clara. “PSOE y Ciudadanos suman mayoría absoluta. No parece una coalición probable, pero sin duda, con los resultados que tenemos encima de la mesa, podría ser un mal menor”, pudo escucharse y leerse en el editorial de la madrugada del lunes 29 de abril.

Asimismo, este día ya se analizó uno de los motivos por los que el Partido Popular sacó el peor resultado electoral de su historia: “La entrada en el Parlamento de VOX, que aunque con un resultado por debajo de las expectativas creadas, ha hecho daño sobre todo al voto del Partido Popular y ha agitado la movilización de la izquierda, quien a su vez ha sabido agitar eficazmente el miedo a la llegada del desastre que presuntamente traería la suma de las derechas”.

“Por otra parte los partidos del centro-derecha no deberían enzarzarse en una lucha cainita sino construir una verdadera alternativa centrada en consolidar los grandes valores de la Constitución”.

No obstante, el escenario más preocupante, y con mayor probabilidad de prosperar, es un acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y diversos partidos no constitucionalistas. Un hecho que suscitó también la reflexión de los editoriales de COPE: “La más probable parece la suma del Partido Socialista y las formaciones más radicales de izquierdas, con Podemos a la cabeza. Todo parece indicar, por las palabras y los hechos de Pedro Sánchez hasta ahora, que este será el camino que desgraciadamente tome” (…) “Su obsesión por la memoria histórica, sus coqueteos con el independentismo, su agenda social de tinte radical, y su estatalismo educativo no son buenos precedentes”.

De la misma manera, en nuestros editoriales ha sido evidente la responsabilidad que le adjudicamos ahora a la formación de Albert Rivera: “Ciudadanos tiene ahora un papel importante. Muchos de sus votantes quieren que desempeñe un papel de bisagra y de moderación de Sánchez”.

En nuestras líneas editoriales del lunes 29 de abril (‘Sánchez puede elegir socios de Gobierno’ y ‘La hora de la moderación’), esta casa coincide en que: “La mayoría de los españoles se ha decantado por opciones alejadas de los extremos de izquierda y derecha. Aunque Cataluña, con el ascenso del independentismo y la hegemonía de ERC, y el País Vasco, con la subida de Bildu, suponen dos preocupantes excepciones. Sánchez no está obligado a apoyarse en la izquierda de Podemos ni en el secesionismo catalán, podría intentar gobernar, o conseguir una investidura, con el apoyo de Ciudadanos”.

Sin embargo, no va a ser el único reto para el gobierno que, puede salir, de la configuración del tablero político que se creó tras el 28-A: “Ya no van a ser suficientes los ‘viernes electorales’; el primer reto de Sánchez será alcanzar un acuerdo de investidura. En un clima político normal se abriría paso la hipótesis de una coalición con Ciudadanos para evitar una dependencia indeseable del populismo y los independentistas, pero no parece que esa vaya a ser la solución”.

“Por un lado acecha una recesión económica, con su secuela de más paro y más deuda pública. También aparece como principal desafío la armonía territorial en el marco de la unidad de España, que debería suscitar el consenso de los partidos constitucionalista”.