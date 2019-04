La prensa nacional coincide: Sánchez debe alcanzar un acuerdo constitucionalista en busca de la estabilidad

La Razón titula en su editorial: ‘La fractura de la derecha da la victoria a Sánchez’. En éste, la cabecera se centra en las razones por las que ha sucumbido la formación liderada por Pablo Casado, con líneas que resumen su postura como: “La gestión de Rajoy en Cataluña se ha demostrado nefasta en la crisis del PP y la división dentro del centro-derecha”. Asimismo, también puede leerse: “El PSOE ha ganado las elecciones pero no puede gobernar en solitario y está ante la decisión de seguir con los independentistas o buscar nuevos socios”. La Razón culmina su editorial post-elecciones de la siguiente manera: “(…) el propio Sánchez dijo el último día de campaña que no se fiaba de los independentistas y que el Gobierno no podía depender de unos partidos que han llevado al colapso a Cataluña. Era, efectivamente, el último día de campaña…”.

Por su parte, en El País titulan ‘Victoria socialista’, acompañado del subtítulo: “Revés de proporciones históricas del Partido Popular”. Su postura se trasluce de líneas como: “La crisis territorial requiere una salida política que se encuentre inequívocamente dentro de la Constitución, pero no es el único problema sobre el que hay que decidir”, o “Ciudadanos es la fuerza que tiene ante sí la más difícil disyuntiva y la más grave responsabilidad, puesto que, de mantenerse en la posición expresada ásperamente durante la campaña (…) convertiría sus alarmas acerca de la unidad de España en una profecía autocumplida”.

Asimismo, El Mundo abre su editorial (‘Sánchez debe apostar por la estabilidad’) escribiendo sobre el Partido Popular que “la debacle ha superado todos los augurios (…) en lo que supone el peor registro en la historia del partido”. Añaden, líneas después, que “la división del centroderecha en tres formaciones le ha hecho perder hasta 23 escaños con respecto a los que sumaban PP y Ciudadanos en 2016”. “La derecha se ha visto perjudicada por haber sido incapaz de concentrar el voto”. También centran sus miradas en Sánchez: “Tiene la oportunidad de corregir errores y abandonar el aventurerismo político”.

Finalmente, ABC resume la cita electoral con ‘La derecha sucumbe a su división’. Va más allá el diario de Vocento, “Sánchez volverá a ser presidente pactando con el separatismo y la extrema izquierda”. “Para el PP, el 28-A ha sido una debacle histórica que no se explica sólo por la división del voto no izquierdista (…). Vox ha irrumpido con fuerza pero no cómo esperaban sus dirigentes”.

“Es evidente que los votos se suman, no se juzgan, pero el resultado del 28-A ofrece lecturas muy preocupantes para el futuro de España”, sentencia el editorial de ABC.