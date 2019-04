Los vecinos de Benizar no votarán el 28-A como “medida de protesta por el abandono de las administraciones"

Hace décadas que está pendiente el arreglo de la carretera RM-B30. Se trata de la vía que conecta Castilla-La Mancha con la Región de Murcia, que actualmente presenta un estado lamentable, inundado de baches y socavones. Dejación de funciones por parte de las administraciones que afecta de manera directa a una pedanía de la localidad murciana de Moratalla, Benizar. Apenas cuentan con 850 habitantes censados. Hartos de luchar, los vecinos han optado por una decisión drástica, que aprobaron recientemente en asamblea: no votar en las elecciones del 28-A ni en los comicios autonómicos y municipales del 26 de mayo, como medida de castigo y visibilizar su descontento con los políticos.

El alcalde pedáneo, Juan Rodríguez, en declaraciones a COPE.es, ha lamentado que en los últimos días las administraciones hayan tratado de poner parches ante la cita electoral y ablandar la posición vecinal: “La semana pasada pusieron cuatro parches en el centro de la carretera para tapar los baches más gordos, pero eso no sirve de nada. El problema es que el tramo que exigimos que se arregle pertenece a Albacete, pero su Diputación echa balones fuera, afirmando que se trata de un tramo particular, por lo que no actúa.”

Situación que se agrava cuando caen lluvias torrenciales, ya que la presencia de la desembocadura de una rambla provoca la inundación de la carretera. Las consecuencias podrían ser graves, hasta el punto de poner en riesgo la vida de los vecinos en caso de accidente o emergencia sanitaria, tal y como recuerda el edil: “Si hay que trasladar a un familiar cercano al hospital de Caravaca de la Cruz, a 50 kilómetros de Benizar, es imposible. No es la primera vez que nos llevamos sustos de este tipo. En una ocasión, un vecino de edad avanzada sintió un dolor fuerte en el pecho. La ambulancia no logró llegar al pueblo hasta tres horas más tarde.”

Por ello, la pedanía exige una vía convencional en la que puedan circular dos coches y tenga seguridad. Desde la Consejería de Fomento de la Región de Murcia, sostienen que han adecuado dos tramos de la vía, y queda una tercera actuación en el tramo que va desde Benizar hasta Otós. Las actuaciones contemplan la remodelación de la carretera, con mejoras de drenaje y pavimentación.

Rodríguez ha añadido que su decisión personal de no votar, al igual que el resto de sus convecinos, no afectaría a su trayectoria política, al no pertenecer a ningún partido: “Mi partido es mi pueblo”, afirma. En caso de que el 26 de mayo ningún vecino de Benizar acuda a las urnas, el edil ha explicado que “los alcaldes pedáneos no se eligen en las elecciones municipales. Yo seguiré ejerciendo de alcalde unos meses más. Benizar depende de Moratalla.”