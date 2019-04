Los candidatos recurren al amor por los animales para arañar votos

Apenas queda poco más de una semana para el 28 de abril y los candidatos de los principales partidos utilizan las técnicas de las que disponen para abrir lo máximo posible el abanico de votantes y llegar hasta jóvenes, pensionistas o incluso, animalistas. Es el caso tanto del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, como del de Ciudadanos, Albert Rivera, que han aprovechado este viernes para mostrar su cara más amable con las mascotas y apelan a un endurecimiento del Código Penal en lo que a maltrato animal se refiere, además de recordar a sus anteriores mascotas.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado que en caso de llegar al Gobierno tras las elecciones del 28 de abril trabajarán para endurecer el Código Penal para que no salga "tan barato" el maltrato animal, y ha añadido que incluirán en esa protección contra el maltrato a los animales salvajes. "Sale muy barato maltratar a un animal, nadie va a la cárcel", ha apuntado.

En un acto de campaña contra el maltrato animal en Madrid, en el que se ha presentado con su perra Leona, rescatada cuando tenía 13 meses y que es uno de los tres perros con los que convive su familia, Iglesias ha defendido que allá donde gobierna Unidas Podemos "se han acabado las corridas de toros", y no por prohibirlas sino sólo con no subvencionarlas.

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado este viernes varias medidas para garantizar el bienestar y la protección de los animales, como que el Código Civil deje de considerarlos como objetos o que se puedan imponer castigos más duros a quienes los abandonan, maltratan o matan.

Durante un acto de campaña celebrado en Madrid, en el espacio La Grada, Rivera ha detallado cuatro propuestas para las elecciones generales del 28 de abril que Cs impulsará si gobierna. Según Rivera, "no habrá un país moderno, de progreso y sensible" a la situación de los animales si no se modifican ciertas leyes. En primer lugar, la formación naranja quiere que los animales dejen de ser considerados como cosas que pueden ser vendidas, embargadas o heredadas como cualquier objeto. Además, Rivera ha recordado su "historia de amor" con su gata Grisley, a la que tuvo durante diez años.

Todo ello llega en la misma semana en la que el último barómetro del CIS le da un margen de dos escaños al partido político animalista PACMA, que entraría en el Congreso con un asiento por Barcelona y el otro por Valencia. Todo parece indicar que el CIS de Tezanos ha abierto un nuevo horizonte de voto por conquistar y nunca es tarde (ni pronto) para empezar con ello.