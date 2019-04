Las exigencias de ERC: "hablar" del referéndum y "levantar las causas judiciales" contra los políticos presos

Desde que el recuento de los votos llegaba a su fin y los líderes de los diferentes partidos se dirigían a sus votantes, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha mantenido el mismo, el de la convocatoria de un referéndum. ERC se ha convertido en la principal fuerza de Cataluña en el Congreso, el el que se ha hecho con 15 asientos, 6 más que en los comicios de 2015.

Ante estos resultados, el primero en hablar fue el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que dijo que "es el momento de abrir un diálogo para encontrar una solución política que pase por la convocatoria de un referéndum de autodeterminación". En una comparecencia en la sede electoral de ERC, Aragonès afirmó que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "ha ganado en España, pero Oriol Junqueras lo ha hecho en Cataluña", por lo que ha reclamado negociar la convocatoria de un referéndum.

Ya esta mañana, el candidato de ERC Gabriel Rufián ha aumentado las exigencias y, además de "hablar" de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, ha añadido la apertura de una mesa de diálogo y "levantar las causas judiciales" contra los presos independentistas como condiciones para apoyar una investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista en Telecinco, Rufián ha reclamado a PSOE y Podemos "que sean valientes" y que intenten solucionar "un conflicto político" como el catalán que, según él, ya se ha llevado por delante a Mariano Rajoy o a Soraya Sáenz de Santamaría. ERC se ha consolidado como primera fuerza en Cataluña, aunque Rufián ha reconocido que el otro gran partido independentista, JxCat, es imprescindible "para tirar hacia adelante todo este proceso político".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha descartado este lunes que su partido vaya a buscar el apoyo de ERC con el fin de sumar una mayoría de gobierno que incluya a Unidas Podemos. "Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar", ha garantizado Ábalos.