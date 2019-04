Casado abre la puerta a que Vox pueda entrar en su Gobierno

El presidente del PP, Pablo Casado, ha abierto este viernes la puerta a que Vox pueda entrar en su Gobierno: "Si al final Vox y Ciudadanos tengan diez escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura. Por tanto para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros, si lo que tenemos que hacer es sumar. Lo digo así crudamente", ha asegurado Casado en una entrevista en Esradio.

El líder del PP ha afirmado que si gana las elecciones este domingo hablará con Ciudadanos y revalidará con Vox el acuerdo que alcanzaron en Andalucía. "Lo llevo diciendo toda la campaña", ha apuntado, antes de dejar claro que no se arrepiente "de la foto de Colón", en la queaparecía con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el presidente de Vox, Santiago Abascal. "Yo me entiendo con Vox y me entiendo con Ciudadanos, aunque ellos ni se hablan", ha señalado el líder del PP, que tiene muy claro que su adversario es Pedro Sánchez y que ha recordado que ya demostró "generosidad y responsabilidad" al ofrecer tanto a Vox como a Cs pactos preelectorales "para ir juntos". Por eso, ha considerado que ahora la legitimidad" de proponer "unir el voto, porque Sánchez es el caballo de Troya de Otegui, de Puigdemont, de Torra y de Rufián", ha subrayado.

El líder del PP ha asegurado tener "la política de pactos muy clara: yo no voy a apoyar a Pedro Sánchez" por que no piensa "facilitar un Gobierno para que salga del rositas el PSOE" que ha sido capaz de llegar al Pacto de Pedralbes en Cataluña y de apoyar la Ley de Abusos Policiales en el País Vasco. Por todo esto, "Pedro Sánchez es invotable", ha remachado.