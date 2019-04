Así responde Espinosa de los Monteros al vídeo de un 'antifascista' quemando una carta de Vox

La "alerta antifascista" de Pablo Iglesias contra Vox parece que está calando hondo entre ciertos sectores de la extrema izquierda y el independentismo que han puesto a la formación de Santi Abascal en el punto de mira. Hace unas semanas, por ejemplo, fue el conocido como 'Capi', que en su día agredió a Rajoy, el que atacaba al líder de Vox en Pontevedra.

Esta vez, es un vídeo viral el que ataca directamente a la formación derechista. En él, se ve a un individuo con una camiseta en la que pone 'Antifeixista sempre' (antifascista siempre) que lleva en su mano una camiseta de propaganda electoral de Vox.

Bueno. Pues parece que la propaganda con papeletas y sobres de @vox_es está empezando a llegar a los buzones con efectos muy diversos. ��



"Buenas tardes, compañeros", comienza el vídeo. "Hoy he llegado a casa y me he encontrado esta puta mierda de propaganda fascista. ¿Sabes lo que hago con la propaganda fascista?"

En ese momento, saca el mechero y empieza a prender fuego a la carta de Vox. "Fuego. Muerte al fascismo. ¿Me entendéis?" y cierra con una serie de insultos más.

La respuesta de Vox no se ha hecho esperar y ha sido a través de uno de los miembros más destacados del partido, Iván Espinosa de los Monteros, que ha lanzado este mensaje, con una curiosa referencia cinematográfica.

Como diría aquel personaje de José Sazatornil, ‘Saza’:

¿Usted es imbécil porque es comunista, o es comunista porque es imbécil? https://t.co/4AAAe9wv7l — Iván (@ivanedlm) 20 de abril de 2019

Una pequeña muestra de lo caldeados que están los ánimos políticos en España.