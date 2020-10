Trump defiende en Florida la llegada 100 millones de dosis de vacunas para finales de este año

Un Trump energizado y en el ambiente que más disfruta, un multitudinario mitin de campaña en el que el distanciamiento social ha sido una quimera y solo a unos pocos se les vio con mascarilla, retornó este lunes a la contienda electoral y lo ha hecho en el estado al que llama su hogar, Florida (EE. UU.).

Desde el Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford, en el centro de este sureño estado, el aspirante a otros cuatro años en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump, ha repetido a sus enfervorizados partidarios que "salgan y voten" si no quieren un Gobierno de la "izquierda radical" encarnado en el candidato demócrata, Joe Biden.

El presidente estadounidense llegó al que es su primer gran acto de campaña tras haber contraído COVID-19 pocas horas después de que su médico en la Casa Blanca, Sean Conley, firmara un memorando en el que señaló que Trump "ha dado NEGATIVO en días consecutivos" al coronavirus. "Ahora dicen que soy inmune", proclamó desde la tarima, a menos de 14 días de que se informara de que había dado positivo al COVID-19, y hasta prometió a sus seguidores "un gran beso".

FLORIDA! Send in your absentee ballot if you have requested one. In-person Early Voting begins next week—so get your friends, get your family, get your neighbors, and GET OUT AND VOTE! Need more information? Go to https://t.co/gsFSgh2KPc! #MAGApic.twitter.com/WjjYSjZKKS