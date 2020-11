¿Puede Twitter censurar los mensajes de Trump? La imparcialidad de las redes, a debate

Las miradas de todo el mundo están puestas en Estados Unidos y en el resultado final de las elecciones que ha enfrentado al actual presidente republicano, Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden. En torno a las dos y media de la madrugada del miércoles (06:30 GMT), Donald Trump se proclamó ganador de las elecciones a pesar de que continuaba el recuento en varios estados clave y aseguró que iba a recurrir al Tribunal Supremo para denunciar un presunto "fraude" en su contra.

Un mensaje que también ha compartido a través de sus redes sociales, concretamente en Twitter, en varias ocasiones a lo largo del día de hoy. Sin embargo, la noticia más sorprendente ha llegado cuando la plataforma social ha decidido eliminar estos mensajes, alegando que "Alguna parte o todo el contenido compartido en este Tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico".

Ha sido en pleno conteo de votos cuando los mensajes de Donald Trump han quedado completamente censurados. Sobre estos mensajes eliminados, Donald Trump se ha quejado, citando uno de esos tuits, y preguntándose qué está ocurriendo.

Una situación que también el famoso cómico estadounidense, Steven Crowder, fiel defensor de Donald Trump ha querido criticar en su cuenta: "¿Entonces Twitter está censurando los tweets que cuestionan los resultados en Míchigan?".

De hecho, no solo ha sido uno, ni dos, sino hasta tres mensajes del actual presidente de Estados Unidos los que han sido eliminados o censurados, y por ello no pueden ser compartidos ni citados por otros usuarios. Estos son algunos de los tuits que Twitter ha borrado:

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!